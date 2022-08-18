　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柬埔寨案曝青年低薪停滯　國民黨團：蔡英文妳對不起年輕人

▲國民黨團召開「為何年輕人流落他鄉打工？請政府解決低薪問題！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨團召開「為何年輕人流落他鄉打工？請政府解決低薪問題！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內年輕人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注。對於為何年輕人甘願海漂他國工作，國民黨立法院黨團18日召開，直指蔡政府宣稱20年經濟最好，卻無法將經濟豐碩的果實，讓處於弱勢的國人也能分享，導致年輕人在工作不易、低薪停滯之下，經不住高薪的廣告誘惑，跌入詐騙陷阱。

國民黨團總召曾銘宗表示，年輕人不留在國內工作的原因在於找工作不容易，低薪的問題非常嚴重，蔡政府當然也知道這種情況，因此早在106年12月29日，總統蔡英文就說，「明年終結青年低薪，並鼓勵企業加薪，不改善對不起年輕人。」

「蔡英文總統，妳真的對不起年輕人。」曾銘宗指出，107年5月14日實任行政院長賴清德召開「我國薪資現況低薪研究及其對策」記者會，提出了短中長期10大措施，結果記者會開完之後，完全看不出成效，完全沒有用，現在年輕人低薪的情況，依然非常嚴重。

曾銘宗也指，根據主計處統計，經常性薪資未滿3萬元高達27％、不到4萬元62％，110年薪資更是呈現-0.04%，今年1至6月-01％，顯見低薪情況越形嚴重。此外，我國與其他國家薪資比較，109年我國平均薪資5萬4千元、香港6萬元、日本8萬1千元、韓國8萬2千元、新加坡11萬元，我國連新加坡的一半都不到，甚至國內最有競爭力的上市公司，每年賺一個資本額，股價平均在200元，還是有低薪的情況。

立委林思銘則問蔡政府，為青年低薪做了什麼？縱使蔡政府祭出每年調整基本薪資的規劃，但生活支出的成本隨著通膨持續增加，調薪的幅度若趕不上通膨的速度，這樣的調薪是不是也僅僅只是如石投水？

國民黨團提出「引進外資增進就業」、「政府協助產業升級」、「調整人才培育方式」，以及「協助青年創業創新」等4項主張，呼籲蔡英文、行政院長蘇貞昌重視年輕人失業及低薪的問題，撒錢補貼補助奬勵就業計劃，以解決畢業即失業的問題，只是治標不治本，端出政策解決根本問題才是重點。

▼110年度上櫃公司薪資情形。（圖／國民黨團提供）

▼110年度上櫃公司薪資情形。（圖／國民黨團提供）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

芬蘭總理「開趴跳舞」影片曝光　反對黨氣炸：我懷疑你吸毒

緯謙打造「SaaS雲平台」推雲端服務新生態　共譜智造新未來

Brabus「smart #1性能版」正式推出！導入進氣孔、擁專屬紅色套件

工研院「南台灣零碳特展」秀出逾20項妙招　拚2050淨零排放！

郭郁政扛王牌言之過早　葉總：要像潘威倫一樣

詐騙集團「想幫員工減肥」！力邀減重團隊到柬埔寨　他回4字網笑翻

華裔百大DJ來台灣了！　接棒具俊曄衝夜店演出

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林立4安猛打賞　悍將、桃猿苦戰5小時2比2和局收場

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

政治熱門新聞

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2都將變天

「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝

快訊／柬埔寨救援成功！3國民黨立委傳今護送被害人返台

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

王浩宇談柬埔寨實話連發　「Ｘ！只有我敢說」

LIVE／柬埔寨救援成功　3藍委護送被害人抵達桃機

快訊／柬埔寨返台青年：不聽話就被毆打電擊、關禁閉

陳建仁入黨是蔡英文為2024布局？　陳水扁秒答：不然他吃飽換餓？

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

林智堅論文門第2關　中華大學：本周無法公布

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

快訊／繼續選仍選得上？　林智堅首揭退選心路歷程

更多熱門

相關新聞

九合一大選倒數百日　一張圖看完22縣市佈局

九合一大選倒數百日　一張圖看完22縣市佈局

2022年九合一大選將於11月26日舉行投票，預估選舉人數近1930萬人，將選出1萬1023位民代、縣市長等公職人員。隨著投票日逼近，各黨陸續確定縣市長人選，除了藍綠外，民眾黨、時代力量等都提出參戰名單。《東森新媒體ETtoday》整理圖表，帶您快速了解全台22縣市長提名現階段狀況。

政府跨國救人靠舉牌？ 善用「洗防基金」結合民間救援

政府跨國救人靠舉牌？ 善用「洗防基金」結合民間救援

柬埔寨夜店曝光「一排妹子詭異1舉動」　台人喊很安全

柬埔寨夜店曝光「一排妹子詭異1舉動」　台人喊很安全

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

林祖嘉挨批　國民黨團：民進黨別抹紅

林祖嘉挨批　國民黨團：民進黨別抹紅

關鍵字：

曾銘宗國民黨林思銘低薪柬埔寨蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面