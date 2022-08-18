柬埔寨案曝青年低薪停滯　國民黨團：蔡英文妳對不起年輕人

▲國民黨團召開「為何年輕人流落他鄉打工？請政府解決低薪問題！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內年輕人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注。對於為何年輕人甘願海漂他國工作，國民黨立法院黨團18日召開，直指蔡政府宣稱20年經濟最好，卻無法將經濟豐碩的果實，讓處於弱勢的國人也能分享，導致年輕人在工作不易、低薪停滯之下，經不住高薪的廣告誘惑，跌入詐騙陷阱。

國民黨團總召曾銘宗表示，年輕人不留在國內工作的原因在於找工作不容易，低薪的問題非常嚴重，蔡政府當然也知道這種情況，因此早在106年12月29日，總統蔡英文就說，「明年終結青年低薪，並鼓勵企業加薪，不改善對不起年輕人。」

「蔡英文總統，妳真的對不起年輕人。」曾銘宗指出，107年5月14日實任行政院長賴清德召開「我國薪資現況低薪研究及其對策」記者會，提出了短中長期10大措施，結果記者會開完之後，完全看不出成效，完全沒有用，現在年輕人低薪的情況，依然非常嚴重。

曾銘宗也指，根據主計處統計，經常性薪資未滿3萬元高達27％、不到4萬元62％，110年薪資更是呈現-0.04%，今年1至6月-01％，顯見低薪情況越形嚴重。此外，我國與其他國家薪資比較，109年我國平均薪資5萬4千元、香港6萬元、日本8萬1千元、韓國8萬2千元、新加坡11萬元，我國連新加坡的一半都不到，甚至國內最有競爭力的上市公司，每年賺一個資本額，股價平均在200元，還是有低薪的情況。

立委林思銘則問蔡政府，為青年低薪做了什麼？縱使蔡政府祭出每年調整基本薪資的規劃，但生活支出的成本隨著通膨持續增加，調薪的幅度若趕不上通膨的速度，這樣的調薪是不是也僅僅只是如石投水？

國民黨團提出「引進外資增進就業」、「政府協助產業升級」、「調整人才培育方式」，以及「協助青年創業創新」等4項主張，呼籲蔡英文、行政院長蘇貞昌重視年輕人失業及低薪的問題，撒錢補貼補助奬勵就業計劃，以解決畢業即失業的問題，只是治標不治本，端出政策解決根本問題才是重點。

▼110年度上櫃公司薪資情形。（圖／國民黨團提供）