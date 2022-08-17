日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

▲台灣人逛日本藥妝店，消費向來不手軟，日本跨境代標代購電商瞄準這股趨勢，推出全新日本藥妝商城。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

到日本遊玩，藥妝店是很多人必逛行程之一，但自從疫情爆發後，暫時無法出國的情況下，許多消費者改從網路採買美妝保養或生活用品等日貨，帶動跨境購物需求，也吸引知名人氣大國藥妝店、DON DON DONKI唐吉訶德紛紛開設台灣線上專賣店，最大特色就是以中文介紹商品更好逛，而現在又多了「比比昂日本藥妝商城」加入戰局，不只有優惠商品可以搶，同時公開上半年熱銷品類，讓哈日族買好買滿。

保健品、零食、美妝三大品類是台灣人到日本藥妝店的必買清單，瞄準這股購物商機，日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」推出全新「比比昂日本藥妝商城」，網羅全日本前五大低價連鎖藥妝SUNDRUGサンドラッグ與平和堂超市等店家，提供藥妝、零食、保健品等逾12,000件商品，搭配全中文化介面、中文客服及台幣計價、下單後直接出貨服務模式，解決語言隔閡、代購服務費價格不一、國際運費高昂與集運等痛點。8/18～9/16開幕期間也祭出註冊新會員享現折台幣150元、訂單滿台幣2,000元免國際運費，上限5公斤、限量指定商品下殺5折等活動。

Bibian比比昂株式會社社長羅薇琳表示，今年上半年，Bibian比比昂整體業績成長60%，已經達到去年整年度營收的70%，整體貨量也突破481公噸，成長動能強勁；進一步觀察，站上客單價約落在13,500元左右，上半年熱銷品類為動漫公仔、藥妝、服飾，尤其平台上「隨選即買」服務因與日本當地超過200間商家合作，藥妝品類業績大幅成長約3倍。而疫情之下為了生存，日本店家對電商的態度從排斥到逐漸接受轉型，很多東西在線上就能一次買齊，即使下半年解封，對於跨境購物需求還是保持樂觀。

▲大國藥妝嚴選TOP5日本伴手禮直送。（圖／大國藥妝提供）

趁著日幣低匯率採購日貨，大國藥妝台灣線上專賣店從8月起也開始新增日本伴手禮，並公布限量伴手禮熱銷TOP5作為選購參考，依序是東京楓糖奶油夾心蛋糕、大阪通天閣 醬燒炸豬肉串、岡山桃太郎夾心餅乾、奈良 鹿麻呂君的初戀 四葉草型餅乾、風美庵 博多明太子蝦先貝。目前網站除了延續消費滿10,000日圓（約台幣2,230元）可享免EMS國際運費優惠，8月份推出「夏の日本祭」活動，買指定商品能用5折價加購多款保健明星商品、每週二/四/六指定時間能搶購6折指定商品，單筆滿額16,000日圓，可再領1,200日圓折價券。

香港草莓網主打擁有來自800多個品牌、超過33,000款產品，用免稅價格就能購買各項美妝保養品，也是入手國外品牌美妝、保養品或香氛的跨境購物首選管道，把握仲夏優惠，購物滿2,500元享額外8折，搭配全館滿額還可免國際運費。

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