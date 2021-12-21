【廣編】日貨代購電商比比昂「隨選即買」　日本高人氣傢俱LOWYA直購送到府

【廣編特輯】

▲日貨代購電商比比昂再掀跨境購物新趨勢，成為LOWYA授權的跨境銷售平台。

圖、文／比比昂提供

PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂再掀跨境購物新趨勢！16日宣布攜手日本高人氣線上傢俱品牌LOWYA合作，成為LOWYA授權的跨境銷售平台，台灣消費者透過比比昂「隨選即買」服務，即可在線盡情選購數千款高設計感、高品質、高性價比的日本品牌傢俱，不只拓寬台灣跨境網購的選擇多樣性，更為台日跨境傢俱市場增添發展動能！

比比昂為歡慶LOWYA正式在台上線，即日起至2021/12/22，LOWYA全館商品限時下殺9.5折，消費不限金額再加碼送LOWYA限定抱枕（限量前200名），同時，正值比比昂年終感恩祭，全站推出眾多回饋活動，1/4前每日限時兩時段（上午10:00及晚間22:00）限量開搶六大優惠券，包含0元服務費、日本空運免運券、3美金折價券、200日幣折價券及限定商品折價券等；隨選即買全館單筆訂單滿15,000日幣送1,000日幣購物金，再加碼免服務費、免匯費；全站付款使用 Pi 拍錢包綁定 Pi 拍錢包信用卡再享筆筆最高4％回饋。此外，1月2日前於PChome 24h購物購買品牌旗艦館任一品牌指定商品，還有機會抽中比比昂10萬代購金（共抽出10名，總價值100萬），日貨海淘族年終購物趁現在！

