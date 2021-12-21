　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】日貨代購電商比比昂「隨選即買」　日本高人氣傢俱LOWYA直購送到府

【廣編特輯】

日貨代購電商比比昂攜手日本高人氣傢俱品牌LOWYA直購送到府（圖／業者提供）

▲日貨代購電商比比昂再掀跨境購物新趨勢，成為LOWYA授權的跨境銷售平台。

圖、文／比比昂提供

PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂再掀跨境購物新趨勢！16日宣布攜手日本高人氣線上傢俱品牌LOWYA合作，成為LOWYA授權的跨境銷售平台，台灣消費者透過比比昂「隨選即買」服務，即可在線盡情選購數千款高設計感、高品質、高性價比的日本品牌傢俱，不只拓寬台灣跨境網購的選擇多樣性，更為台日跨境傢俱市場增添發展動能！

比比昂為歡慶LOWYA正式在台上線，即日起至2021/12/22，LOWYA全館商品限時下殺9.5折，消費不限金額再加碼送LOWYA限定抱枕（限量前200名），同時，正值比比昂年終感恩祭，全站推出眾多回饋活動，1/4前每日限時兩時段（上午10:00及晚間22:00）限量開搶六大優惠券，包含0元服務費、日本空運免運券、3美金折價券、200日幣折價券及限定商品折價券等；隨選即買全館單筆訂單滿15,000日幣送1,000日幣購物金，再加碼免服務費、免匯費；全站付款使用 Pi 拍錢包綁定 Pi 拍錢包信用卡再享筆筆最高4％回饋。此外，1月2日前於PChome 24h購物購買品牌旗艦館任一品牌指定商品，還有機會抽中比比昂10萬代購金（共抽出10名，總價值100萬），日貨海淘族年終購物趁現在！
 

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
獨／知名唱片高層被偷拍裸照　遭勒索800萬：不然一起死
張學友驚傳破產？　本人親回財務狀況
年僅30歲就去世！　媽手抱軍服「低頭閉眼哭」惹鼻酸
王力宏努力3年成功了！　放閃合照「蕾神1舉動」網秒懂
板橋長腿妹剛下班　當街遭搶走皮包！倒地重摔畫面曝
今年4對離婚CP「哪個丈夫最無辜？」　鄉民狂喊他：值得同情

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】日貨代購電商比比昂「隨選即買」　日本高人氣傢俱LOWYA直購送到府

誰是幸運兒！　五倍券國旅券暖泡好湯抽大獎

銅板咖啡升級！「OK CAFÉ莊園拿鐵2.0」來了　帶巧克力尾韻要搶喝

【廣編】《駭客任務：復活》動作戲驚心動魄！基努李維：超越極限

寒流逼近！好市多、家樂福祭「暖暖包限購令」　民眾最愛3大禦寒品

2021大亞綠集合「南方精神獎」推動臺車之路更有力　平溪創生簡嘉宏創造旅行中「移動」的意義

大腿蹦出兩塊肉　不一定是胖！一切都是「馬鞍肉」惹的禍

英國Tyrrell’s泰勒思手工嚴選洋芋片時尚包裝吸睛！吃得到馬鈴薯自然新鮮美味＋帶皮酥脆口感　登台挑戰「英國最好吃」封號

巴鈺產後嬌羞復出瘦身馭夫全靠這一術　八年婚姻老公服服貼貼不敢逃

寒流來也不怕衣服難乾，穿出門一樣讓你好看　ME子の衣物快乾術｜夜間乾衣+智慧變頻

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

咬死男童比特犬「索爾」獲免死！　潘孟安曝新進度：將慎選認養者

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

【廣編】日貨代購電商比比昂「隨選即買」　日本高人氣傢俱LOWYA直購送到府

誰是幸運兒！　五倍券國旅券暖泡好湯抽大獎

銅板咖啡升級！「OK CAFÉ莊園拿鐵2.0」來了　帶巧克力尾韻要搶喝

【廣編】《駭客任務：復活》動作戲驚心動魄！基努李維：超越極限

寒流逼近！好市多、家樂福祭「暖暖包限購令」　民眾最愛3大禦寒品

2021大亞綠集合「南方精神獎」推動臺車之路更有力　平溪創生簡嘉宏創造旅行中「移動」的意義

大腿蹦出兩塊肉　不一定是胖！一切都是「馬鞍肉」惹的禍

英國Tyrrell’s泰勒思手工嚴選洋芋片時尚包裝吸睛！吃得到馬鈴薯自然新鮮美味＋帶皮酥脆口感　登台挑戰「英國最好吃」封號

巴鈺產後嬌羞復出瘦身馭夫全靠這一術　八年婚姻老公服服貼貼不敢逃

寒流來也不怕衣服難乾，穿出門一樣讓你好看　ME子の衣物快乾術｜夜間乾衣+智慧變頻

台61線聯結車自撞護欄車頭掉落　疑天雨濕滑釀禍駕駛僅擦傷

松田聖子雙眼哭腫現身！淚崩捧愛女牌位「一家三口合照」全場哭了

「含羞草」草爺被疑「交往男友人」　他衝上台強吻：老婆每晚查勤

口袋不深想裝潢「找統包還設計師？」　神人1比喻秒解

日本7100萬片「安倍布口罩」發不出去！倉庫囤1年　15%都是不良品

北市議會明表決重發敬老金　藍綠黨團祭甲動防跑票

女星遭罵「露胸癖」氣炸回嗆怒告！　法院判決網傻眼：不能罵回去？

不滿遭電擊還逼下跪　高雄男「為了3千元」砍死債主遭重判

免費開放37天！屏東「迪士尼彩繪稻田」1／22登場　看得到超Q三眼怪

推動優質長照服務　嘉義縣洪文芳獲金點獎肯定

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

消費熱門新聞

大腿蹦出兩塊肉　不一定是胖！

2021大亞綠集合「南方精神獎」推動臺車之路更有力

超罪惡「17.6盎司大牛堡」限時2周吃

Roots outlet改裝必逛重點一次看

巴鈺產後嬌羞復出　瘦身馭夫全靠這一術

全聯、家樂福派對酒「第2件5折」

全聯開賣「桂冠X櫻桃小丸子」湯圓

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

報恩立陶宛買起來！3人氣零食最熱銷

蘇格登「魚你相聚」大玩「雙關造型」網友搶朝聖

《駭客任務：復活》動作超越極限

超商搶吃「辣醬鯷魚韓式飯卷」！

寒流逼近！好市多、家樂福暖暖包祭限購令

咖啡控補貨！全聯咖啡大賞買1送1

更多熱門

相關新聞

深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

深圳一家知名跨境電商巨頭墨燦突然宣布倒閉，不少供應商得知消息後紛紛趕往墨燦深圳分公司討要款項，不過，到場後才發現，墨燦深圳分公司已人去樓空。據了解，目前仍然有部分供應商前往墨燦公司集結，有位供應商私下透露，墨燦公司此前還在催他快點發貨，1小時後竟收到墨燦公司倒閉的消息。

1個櫃子收納客廳、餐廳與更衣間

1個櫃子收納客廳、餐廳與更衣間

比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari

比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari

傢俱才扛進去「友急拿監視器」！真相哭慘

傢俱才扛進去「友急拿監視器」！真相哭慘

房東買完傢俱「秒給7000元」！網見原因羨炸

房東買完傢俱「秒給7000元」！網見原因羨炸

關鍵字：

跨境電商代標代購日貨代購跨境購物Bibian比比昂LOWYA傢俱

讀者迴響

熱門新聞

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

「演藝圈真清流是他」30年零緋聞

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏「請假不成求媽出面」！

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

章子怡、汪峰退出共同投資公司！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

與李靚蕾並列「3大女戰神」曝！

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

救王力宏「宏媽的一封信」瘋傳…立法院高人出手

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面