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不出國照買爆！日藥妝店盤點台人必買TOP 5　熱銷冠軍賣逾22座東京鐵塔高度

大國藥妝盤點必買日貨TOP 5（圖／商店街提供）

▲日本大國藥妝店提供台灣線上專賣店服務，不用出國也能幫手邊的藥妝補貨。（圖／商店街提供）

記者洪菱鞠／台北報導

哈日族不用出國，透過線上專賣店也能幫藥妝補貨，大國藥妝店去年在台推出網路直購服務後，不只盤點台灣人必買日貨TOP 5，其中賣超好的第一名零食，換算銷量可疊出超過22座東京鐵塔高度；日本另一家平價連鎖藥妝店SUNDRUGサンドラッグ前5大熱銷品，則是反應出台灣人對於日本醫藥保健品的喜愛程度。

日本大國藥妝店提供台灣線上專賣店網路直購，服務推出滿3個月，觀察到最受喜愛品類前5名分別是：零食、食品、清潔用品、個人保養品和保健食品，進一步從熱賣商品來看，台灣人購買數最多的，由ORIHIRO蒟蒻果凍奪冠，整體購買數量超越15萬個以上，若把銷出的果凍包疊起來，換算賣出超過22座東京鐵塔的高度，其次是日清食品NISSHIN日本人氣泡麵，各項日本限定口味是消費者一買再買的主因。

日本清潔用品也受到不少網友關注，其中以潔牙商品、居家個人清潔用品為主，大國藥妝店發現，2～8歲寶寶牙刷、牙膏銷量大躍進，日系卡通人物成功擄獲媽媽和寶寶的心。另外，果汁軟糖、潤唇膏也深受喜愛，分佔熱銷榜第3、5名。

同樣很多人到日本喜歡逛的平價連鎖藥妝店SUNDRUGサンドラッグ，去年11月與PChome旗下跨境代標代購電商比比昂攜手，開啟「隨選即買」跨境直購服務後，觀察開賣至今買氣十分踴躍，統計近一個月的訂單數相較上線首月強勁成長超過2倍。

比比昂分享日本藥妝店SUNDRUGサンドラッグ前3大熱銷品類（圖／翻攝自比比昂）

▲日本SUNDRUG也有跨境直購服務。（圖／翻攝自比比昂）

比比昂進一步分享，前3大熱銷品類依序為健康保健食品、美妝保養品及日用品，其中最熱賣商品Top 5通通由健康保健食品囊括，包含了WAKAMOTO若元胃腸錠1000錠、武田合利他命EX Plus強效錠270錠、大正百保能綜合感冒藥44包、曼秀雷敦AD止癢保濕霜145g及EVE止痛藥40錠。

目前兩大藥妝店針對指定商品祭出限定折扣外，另推出滿額免運優惠活動，大國藥妝店台灣線上專賣店2月份每筆訂單滿10,000日元（約台幣2,600元）以上、4公斤以內，享國際運費免運；SUNDRUGサンドラッグ則是單筆訂單滿10,000日元、5kg以內，國際空運費限時0元。

除了補貨日本藥妝，想看更多國際美妝保養品，深受許多女性喜愛的跨境電商「草莓網」，涵蓋230個國家地區、38種語言，擁有來自全球著名的化妝品、護膚品、香水等800多個品牌及3,3000多款產品，目前全館商品消費滿新台幣1,500元享全球免運，多款知名美妝品更下殺25折起，提供超值優惠價格。

草莓網（圖／翻攝自草莓網）

▲草莓網販售美妝保養品牌、產品眾多，豐富多樣受到女性喜愛。（圖／翻攝自草莓網）

草莓網也在情人節推薦熱賣好禮，例如CALVIN KLEIN卡文克萊CK情人節香水禮盒，原價2,423元，優惠價1,333元；ELIZABETH ARDEN伊麗莎白雅頓禮盒，原價2,272元，優惠價1,499元；SK-II Pitera體驗套裝，原價3,635元，優惠價1,939元，要補貨、囤貨可趁現在。

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