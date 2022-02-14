省下國際運費！日本網購0元免運攻略　哈日族輕鬆買藥妝、公仔

▲疫情導致無法出國，跨境網購成為疫後新常態。（圖／shutterstock）。

記者洪菱鞠／台北報導

受到疫情影響不能出國血拼，但網路購物很方便，宅在家連上網就能海外購物，讓跨境網購成為疫後新常態，尤其透過台日跨境合作的交易平台，不懂日文也能買，且商品價格與日同步，哈日族最近想買藥妝、動漫公仔、人氣小物或日本限定商品，可趁2月份限定優惠，下單再省一筆國際運費及代購手續費。

喜歡日本藥妝的人，大國藥妝店台灣線上專賣店每週上架日本最新商品外，目前全館活動推限定食品、保養品6～7折優惠，超值優惠福袋組合限量發售，2月份每筆訂單滿10,000日元（約台幣2,600元）以上、4公斤以內，享國際運費免運，新會員註冊送500日元折價券，舊會員登記之前消費過的訂單編號則可獲得1,000日元折價券。

日本另一家平價連鎖藥妝店SUNDRUGサンドラッグ，與跨境代標代購電商比比昂開啟「隨選即買」跨境直購服務，官網上架超過16,000款藥妝品，商品價格與日本同步，目前也推出單筆訂單滿10,000日元、5kg以內，即享免國際空運費的限時好康，指定人氣藥妝品再享5～6折優惠，以PChome帳號註冊新會員加碼送300日元購物金，使用Pi拍錢包結帳還有最高4%回饋。

▲台灣會員領取優惠券後，消費達指定門檻，可享國際運費、代購手續費0元。（圖／翻攝自Buyee）

Yahoo奇摩拍賣攜手Yahoo日本拍賣、Buyee的日本代標代購服務，主打超過6,000萬件日本商品直送，2月份針對台灣會員發放限定優惠券，領取後下單達指定門檻，可享Buyee空運3公斤內免國際運費、以及免收300日元代購手續費，舉例來說，若在Yahoo! JAPAN拍賣得標金額5,000日元、重量3公斤以內的商品，最多能省下2,800日元，結帳只要5,200日元。

不過要注意的是，3公斤內免運優惠每人僅可使用兩次，代購手續費優惠券可重複使用、使用次數限制為99次，但單筆下標金額需滿4,000日元、或代購訂單中包含單一商品金額4,000日元以上的商品。

也有很多網購達人會利用集貨服務，將多件貨品合併成一個包裹，透過轉運把日本商品直送到家，不用出國，也能跨境血拼大秀戰利品。若想於Super Delivery、ZOZOTOWN、MAGASEEK、Amazon、UNIQLO等日本不同的網站購物，像是日本樂天官方海外轉運服務（Rakuten Global Express），不計包裹數量，也不限制網站是否能海外配送，下單將寄送至提供給會員的專屬地址，而2/18前註冊成為會員，可領取2,500日元（約台幣600元）優惠券，結帳時可立即折抵，節省國際運費，使用期限至2/28。

▲草莓網販售化妝品、護膚品、香水等品牌達800多個，3,3000多款產品，商品選擇豐富，受到女性喜愛。（圖／翻攝自草莓網）

涵蓋230個國家地區、38種語言的跨境電商「草莓網」，擁有來自全球著名的化妝品、護膚品、香水等800多個品牌及3,3000多款產品，再加上提供折扣優惠價格，是不少女性愛用的網站，目前全館商品消費滿新台幣1,500元享全球免運，多款知名美妝品更下殺25折起。

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