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跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

▲▼跨境網購各種木製品違規未申報,木頭,沉木,樹木 。（圖／防檢局提供）

▲查獲違規之「以原木樹幹為主體之仿真樹」 。（圖／防檢局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

民眾用網購方式跨境購物消費行為增加，防檢局今（24日）表示，其中又以「原木樹幹為主體之仿真樹」及「水族裝飾用沉木」等應申請檢疫的木製裝飾品貨量明顯最多，去年至今年前2個月共14個月，查獲共293件，呼籲輸入時如未依相關規定申報，涉及違反植物防疫檢疫法規定者，最高可處新台幣15萬元的罰鍰。

防檢局指出，110年關務署查獲快遞違規輸入之仿真樹、沉木及木頭切片等木製品計235件，較109年增加174件，相關案件均依規定查處。111年1至2月經關務署查獲快遞違規輸入前述貨品之案件數已高達58件，呼籲國外木製品可能夾帶光肩星天牛等有害生物，為保護國內生態安全，勿任意從國外購買輸入，以免違規受罰。

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▲▼跨境網購各種木製品違規未申報,木頭,沉木,樹木 。（圖／防檢局提供）

▲查獲違規的沉木。

防檢局說明，自國外輸入木製品等植物檢疫物，應依植物防疫檢疫法第17條規定，於貨品輸入時，由輸入人或其代理人向防檢局轄區分局或檢疫站申請檢疫，並繳驗輸出國政府植物檢疫機關簽發之輸出檢疫證明書。倘屬前述木製品等植物產品，輸入時如未依相關規定申報，涉及違反植物防疫檢疫法規定者，最高可處新台幣15萬元之罰鍰。

防檢局強調，如確實需要輸入木製品等植物檢疫物，應先向防檢局確認輸入檢疫規定，並依規定辦理，將持續與關務署合作，強化國外輸入快遞貨物查驗，防範有害生物隨貨品傳入擴散，共同維護農業及林業生產環境安全。

▲▼跨境網購各種木製品違規未申報,木頭,沉木,樹木 。（圖／防檢局提供）

▲違規木頭切片。

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