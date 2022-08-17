蘋果祖傳「5W豆腐頭」將停售！　網反應兩極：只有信徒當寶

▲蘋果豆腐頭可能將走入歷史。（圖／取自蘋果）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

在iPhone 12前，蘋果手機都會隨盒附贈5W的豆腐頭。近日，日媒MacOtaraka發現，蘋果在日本的官網已經停售這顆經典的5W的豆腐頭，並且有多國的官網也都顯示停售。消息傳開後，有網友表示，「我都用原廠祖傳5W慢慢充，也不邊充邊用，iPhone 11用了2年，電池健康度99%」。

根據外媒9to5mac報導，蘋果網站中的5W豆腐頭，在澳大利亞、法國、德國、義大利、西班牙、紐西蘭、中國和日本等國家列為「已售完」 。不過，5W 充電器在美國、加拿大、巴西、英國和台灣等部份國家仍有庫存。

該消息在網上傳開後，引發不少果粉的熱烈討論。許多人認為現在早已沒人在使用5W豆腐頭，「這我至少4～5個，可能更多都沒在用丟在盒子裡，有的拿去給USB插孔的夜燈使用」、「早該停產了～現在才停產！5W早已沒價值了」、「大概只有腦粉才會把這個當寶了」、「都在嫌充不夠快了，買這幹嘛？當傳家寶？」

然而，也有一些網友認為這顆經典的5W豆腐頭相當好用，「之前全國電子特價半價，我買爆」、「很好用！現在很多電器沒附插頭」、「我都用原廠祖傳5W慢慢充，也不邊充邊用，iPhone 11用了2年，電池健康度99%」、「我不求快充，慢慢來就好！」

值得注意的是，5W豆腐頭的官網價格仍是590元，與20W USB-C型的充電器相同，在同價位情況下，大部分人會選擇購買後者。由於5W USB充電器的充電速度相當慢，也沒有快充功能，已不符合現代多數人的充電習慣，以及現今iPhone的充電效率。

至於目前最新的iPhone 13，可以支援最高23W的充電速度，iPhone 13 Pro Max則為27W。蘋果有推出2款35W雙孔Type-C充電器，若單孔充電，能在1小時內就充滿，不過定價也相對較高，一顆要價1690元。