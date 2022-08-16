蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

▲Telegram新推出的動畫版的表情符號「Telemoji」。（圖／翻攝自Telegram）

記者鄭文晴／綜合報導

現代科技發達，手機通訊以慢慢取代面對面溝通，隨後更出現emoji讓對話更生動活潑。跨平台即時通訊軟體Telegram，近期打算在蘋果專有作業系統iOS推出動畫版的表情符號「Telemoji」，卻遭蘋果拒絕批准，稱這些表情符號是基於蘋果之下的設計。

根據《PCMag》報導，近日Telegram執行長杜羅夫（Pavel Durov）在自己的 Telegram頻道文章中指出，蘋果拒絕核准他們新增Telemoji的最新版Telegram，拒絕原因為Telemoji設計是建構在蘋果emoji的基礎上，而這些動畫的emoji並不在蘋果為iOS、macOS設計表情符號的基礎上，全都是Telegram自己創作的。

杜羅夫說，經過媒體大量報導自己之前的文章後得到蘋果的最新回覆，要求通過刪除Telemoji來淡化即將發佈的Telegram更新「標準表情符號的更高質量向量動畫版本」，讓她不解「對於蘋果來說，這是一個令人費解的舉動」，因為Telemoji將為其靜態低解析度表情符號帶來全新的維度，並將大大豐富他們的生態系統。

在Telegram刪除動態表情符號後，團隊並沒有因此放棄，隨即推出4.99美元（約150元新台幣）的尊爵服務給用戶，讓使用者上傳自己的表情符號，並提供另外10個「表情符號包」，其中包含最新版本的Telegram for iOS，讓人們有更多表情符號可以選擇。