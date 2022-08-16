蘋果經典5W豆腐頭可能走入歷史　多國官網不發售

▲蘋果豆腐頭可能將走入歷史。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果開啟不附贈充電插頭的先河，許多廠商也接續跟進，不過現在5W的豆腐頭似乎走進歷史，日本媒體MacOtaraka首先發現，日本官網目前已經停售這項產品，隨後許多國家的蘋果官網也都停售，不過目前台灣官網仍然在售。

根據外媒9to5mac報導，蘋果網站中的5W豆腐頭，在澳大利亞、法國、德國、義大利、西班牙、紐西蘭、中國和日本等國家列為「已售完」 。同時，5W 充電器在美國、加拿大、巴西、英國和其他一些國家仍然有售。

這款充電插頭目前仍在台灣的蘋果網站上販售，售價為590元，根據蘋果官方介紹，這款電源轉接器擁有超精巧設計，無論在家裡、辦公室或外出時，都能快速有效地充電，可適用於任何 Apple Watch、iPhone 或 iPod 機型。蘋果表示這款 USB 電源轉接器採用固定式插頭設計，可在美國、加拿大、日本、台灣和部分拉丁美洲國家或地區使用。

由於目前是快充的時代，5W的插頭使用的時機只會越來越少，蘋果官網上還有另一款 20W USB‑C 的電源轉接器，售價一樣為590元，蘋果表示，無論在家中、辦公室或外出時，都能快速有效地充電。雖然這款電源轉接器與任何配備 USB-C 的裝置相容，但是建議與 iPad Pro 及 iPad Air 搭配使用，以發揮最佳充電效能。也可以搭配 iPhone 8 或後續機型使用，以充分發揮其快速充電功能。