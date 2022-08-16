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台灣賣最好平板排行出爐！　最便宜機種5000元有找

▲本月安卓系統熱銷冠軍依然是三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G）。（圖／傑昇通信）

▲本月安卓系統熱銷冠軍依然是三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G）。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

上半年全球主流品牌平板銷量清一色下滑，包含熟為人知的蘋果及三星也是，反觀台灣平板市場銷售狀況，傑昇通信公佈2022年7月門市平板銷售排行，前十大熱銷機型雖與上月機型相同，僅排名順序調換，不過路遙知馬力，萬元不到的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）持續蟬聯冠軍寶座，安卓最夯平板也仍是三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G），本月兩大陣營各占五席平分秋色。

傑昇通信統計7月份門市平板銷售數據，公佈前十台熱銷機型，坦言面對全球平板銷量趨緩，就連本月門市平板整體銷售量也較上月稍減5%，除了疫情期間因線上學習需求強勁，但疫情已逐漸過去，平板市場也趨飽和，因此呈現下跌態勢；有趣的是，本月單價較高的蘋果iPad在門市的銷售量，仍超前安卓平板12%，且以iPad 10.2第九代WiFi版64G銷量第一。

▲本月安卓系統熱銷冠軍依然是三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G）。（圖／傑昇通信）

▲7月平板熱銷榜單。（圖／傑昇通信）

傑昇通信進一步表示，平板用途本就與手機或筆記型電腦略有不同，透過本月平板熱銷單機來看，三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G）、蘋果iPad Air 5代WiFi版64G及三星Galaxy Tab A7 Lite LTE WiFi（32G）連續兩個月位居二至四名，除了第四名的蘋果iPad Air 5代尚需1萬5左右，其餘價格都不到六千。

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