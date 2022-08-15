iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16「永遠顯示」功能大亮點





▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

記者張靖榕／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）在即將到來的秋季發表會上，將推出新一代iPhone 14系列，呼聲已久的「驚嘆號開孔螢幕」將取代從iPhone X延續5年的瀏海螢幕。隨著時間接近，重度果粉、平面設計師「AR7」也在網路上曝光iPhone 14 Pro最新渲染圖，搭配新作業系統，出現的驚喜還包括螢幕變暗後仍能「永遠顯示」（Always on display）的功能。

「AR7」13日在推特上公布iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max，搭載蘋果最新作業系統iOS16的渲染圖，當中清晰可見過往延續多代的瀏海螢幕，變成了眾所期盼的驚嘆號開孔，藥丸狀打孔配上圓形開孔，進一步增加了螢幕占比。

▼時間下工具列與「永遠顯示」功能令人期待。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

渲染圖中還可見iOS 16 beta 5的電池電量數字顯示、鎖定螢幕時間下工具列，以及解鎖螢幕後出現的音樂播放顯示。此外，本次還有一大亮點，便是在螢幕鎖定變暗下，電量、訊號、時間以及時間下工具列都會繼續顯示，「永遠顯示」功能也讓人期待實機使用的方便感。

儘管蘋果尚未公布今年秋季發表會的確切時間，不過外傳可望在美西時間9月6日（台灣時間9月7日凌晨），即9月第一周的星期二發表，不過照例仍需等蘋果發出的全球發表會邀請函才能確定。