　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16「永遠顯示」功能大亮點

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

記者張靖榕／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）在即將到來的秋季發表會上，將推出新一代iPhone 14系列，呼聲已久的「驚嘆號開孔螢幕」將取代從iPhone X延續5年的瀏海螢幕。隨著時間接近，重度果粉、平面設計師「AR7」也在網路上曝光iPhone 14 Pro最新渲染圖，搭配新作業系統，出現的驚喜還包括螢幕變暗後仍能「永遠顯示」（Always on display）的功能。

「AR7」13日在推特上公布iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max，搭載蘋果最新作業系統iOS16的渲染圖，當中清晰可見過往延續多代的瀏海螢幕，變成了眾所期盼的驚嘆號開孔，藥丸狀打孔配上圓形開孔，進一步增加了螢幕占比。

▼時間下工具列與「永遠顯示」功能令人期待。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

渲染圖中還可見iOS 16 beta 5的電池電量數字顯示、鎖定螢幕時間下工具列，以及解鎖螢幕後出現的音樂播放顯示。此外，本次還有一大亮點，便是在螢幕鎖定變暗下，電量、訊號、時間以及時間下工具列都會繼續顯示，「永遠顯示」功能也讓人期待實機使用的方便感。

儘管蘋果尚未公布今年秋季發表會的確切時間，不過外傳可望在美西時間9月6日（台灣時間9月7日凌晨），即9月第一周的星期二發表，不過照例仍需等蘋果發出的全球發表會邀請函才能確定。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

開學想買新平板？Lenovo新品Tab M10 Plus 7000元有找

選戰到來網軍白熱化　報告：侯友宜臉書有五分之一的「假帳號」

增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16「永遠顯示」功能大亮點

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

開學想買新平板？Lenovo新品Tab M10 Plus 7000元有找

選戰到來網軍白熱化　報告：侯友宜臉書有五分之一的「假帳號」

增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16「永遠顯示」功能大亮點

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16有大亮點

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

蘋果秋季發表會快來了！外媒盤點5大注目新品傳言

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

三星Galaxy Fold 4與iPhone 14系列哪個更好？外媒盤點五規格比較

增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

要跟iPhone 14打對台？Google暗示新旗艦Pixel 7將於9月登場

選戰到來網軍白熱化　　報告：侯友宜臉書有五分之一的「假帳號」

開學想買新平板？Lenovo新品Tab M10 Plus 7000元有找

不只訂戶流失！Netflix大手筆投資這平台使用率卻「不到1％」

更多熱門

相關新聞

史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

蘋果iPhone 14系列即將登場，價格、顏色、功能等資訊也不斷曝光，據傳iPhone 14 Pro系列最大會提供到2TB容量，相當於一台桌上型電腦的儲存空間。

經典回歸！iPhone狀態列有望顯示「電池百分比」

經典回歸！iPhone狀態列有望顯示「電池百分比」

iOS 16最新測試版出爐　這項新功能卻被取消

iOS 16最新測試版出爐　這項新功能卻被取消

取代天峰藍？　iPhone 14 Pro絕美「主打色」實機曝光

取代天峰藍？　iPhone 14 Pro絕美「主打色」實機曝光

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

關鍵字：

iPhone 14 ProiOS 16渲染圖

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面