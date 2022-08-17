中小學將開學「偏鄉中央廚房仍未完工」　教長：沿用過去供餐方式

▲潘文忠表示，若偏鄉中央廚房在開學前未完工，將沿用過去供餐方式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院在去年投入超過60億元推動偏鄉學校中央廚房計畫，中小學將在8月30日開學，但卻傳出仍有10校進度落後，外界擔心學童營養午餐沒著落，教育部長潘文忠今（17日）指出，將會盡力趕工完成，要是趕不上開學，會沿用過去供餐方式，包括由既有廚房或契約廠商供餐，或由鄰近學校支援，確保學生用餐無虞。

行政院推動偏鄉學校中央廚房計畫，但中小學將在8月30日開學，卻傳出仍有不少學校中央廚房仍未完工，恐怕影響供餐狀況；而根據教育部統計，目前全國123校新擴建中央廚房，已完工及進度超前達79校，佔約64%，而符合進度則有34校，另外進度落後則有10校，佔約8%。

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教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，推動偏鄉學校中央廚房計畫，是一個非常具挑戰性任務，因為學校位於非常偏遠、學生人數少的地方，教育部與農委會協力合作，建構以中央廚房，以大帶小方式，加上交通遙遠，也採取食材聯合採購的多重方式進行，希望能夠把過去數十年來，偏鄉孩子在營養午餐上一直受到限制的狀況能夠改善。

對於傳出中央廚房計畫進度落後，潘文忠指出，多數工程都已經告一段落，有一部份是進行收尾，但有十所左右學校，因為水土保持等問題而受到限制，縣市政府與協力廠商正在趕工，若無法在開學前完工，會沿用過去供餐方式，包括沿用既有廚房或契約廠商供餐，或由鄰近學校支援，確保學生用餐無虞。

