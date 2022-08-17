中小學8／30開學「恐碰疫情再起」　教長：下週公布停課標準

記者許敏溶／台北報導

中小學將在8月30日開學，面對下週起疫情可能反轉上升，外界相當關心新學期的防疫措施，教育部長潘文忠今（17日）表示，已經跟指揮中心做一些意見交換，也斟酌目前整體疫情，目前還在討論中，教部也跟22縣市縣市的教育局處長會商，針對學校防疫上交換意見，下週將跟指揮中心做進一步確認後再對外說明。

中小學即將開學，但指揮中心指揮官王必勝今表示，隨著BA.5疫情即將到來，預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較為明顯，也讓外界相當擔心學校的相關防疫措施與停課標準。

教育部長潘文忠今天下午在部務報前，接受媒體聯訪時表示，教育部將會依循過去方式，在開學前，和各縣市環保局處聯繫，針對校園進行更完整清消工作，也針對防疫物資進行準備，包含酒精、口罩，尤其是快篩劑的發放，目前都給學校持續針對這方面進行準備。

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至於開學後的停課相關規範，潘文忠說，外界很關心，教育部已經跟指揮中心做一些意見交換，也斟酌目前整體疫情，目前還在討論中，教部也跟22縣市縣市的教育局處長會商，針對學校防疫上交換意見，下週將跟指揮中心做進一步確認後對外說明。

▲教育部長潘文忠說下週會公布學校停課規範。（圖／記者許敏溶攝）



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