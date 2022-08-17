快訊／蔡英文提2點重要任務！　喊話21位縣市長候選人「全力衝刺」

記者詹宜庭／台北報導

民進黨中執會17日下午召開提名記者會，正式徵召立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。總統蔡英文致詞時也交付21位縣市長參選人兩項任務，包括「行政團隊動起來」與「選戰團隊動起來」，蔡英文喊話，所有的縣市長候選人不但要勝選，「更要擔任個地區最強母雞，讓議員席次全面提升。」

蔡英文表示，桃園隊快速變換隊形，接下來要轉守為攻，爭取人民支持，完成桃園之戰的使命。從明天開始選舉進入倒數100天，不只是桃園隊，所有候選人都要全力衝刺，正面迎戰、團結贏得1126的勝利。

蔡英文說，自己與鄭運鵬認識很久，2014年她當黨主席時，鄭運鵬為文宣副主任，做得有聲有色，他的領導力、決策力，還有創意都讓人非常肯定，「相信所有認識他的人，跟我一樣都非常肯定。」

蔡英文補充，鄭運鵬能力強、資歷豐富、對政策暸若指掌，更熟悉中央和地方運作，桃園曾經是民進黨艱困選區，現在卻是民進黨最具指標的執政縣市；8年前鄭文燦接手桃園市府，一步一腳印勤跑地方、賣力爭取建設，如今建設用得到、繁榮看得到、願景感受得到，「我們要延續文燦的執政結果。」

對於選戰已經進入最後100天，蔡英文也喊話21位縣市長候選人全力衝刺，並此交付團隊兩項重要任務，包括：

第一、行政團隊動起來，民進黨是會做事的團隊，中央在蘇院長帶領之下，拼經濟也拼建設、拼福利也拼未來，要請大家繼續拼、繼續衝，中央及執政的縣市行政團隊都要動起來，繼續為地方創造更多的發展。另外，蔡英文也提醒，選戰關鍵時刻不能鬆懈也不能大意，有好的政策要大聲說出來，讓所有民眾都知道，用政績爭取支持。

第二、選戰團隊動起來，為了衝刺選情，今日中執會通過提案，由鄭文燦市長、柯建銘總召接任桃竹竹苗總督導；蘇嘉全前院長接任中彰澎總督導；陳明文委員接任雲嘉嘉投總督導；林錫耀秘書則接任宜花東總督導，「我們不只要讓每位縣市長候選人發揮戰力，更要透過聯合作戰相互補位，一起提升選戰能量，我們所有的縣市長候選人不但要勝選，更要擔任個地區最強母雞，讓議員席次全面提升。」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）