沈慧虹參訪3D視訊技術「模方Mockup Cubic」　盼應用到教學



▲沈慧虹參訪位在清大育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（17）日參訪位在清大育成中心的應用劇本實驗室，在創辦人余德彰與林文綺的帶領下，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用，沈慧虹表示，她近期推出四大教育政策，今天特別前來拜訪，希望向產學界請益，盼媒合科技新技術實際應用到第一線教學現場，讓城市與偏鄉孩子沈浸學習零距離。

余德彰教授表示，模方Cubic是個3米多的立方體智慧空間，結合多重視角取像顯示科技和分身導引劇本，以落地大型顯示器或超短焦投影機、移動式資訊白板，將原本面對面，平板的2D視訊方式，立體化變成3D的互動，視訊教學可以更有趣、更有臨場感，該技術目前已被靜宜大學採納運用至教學上。

▲▼沈慧虹表示，新竹是科技城市，還有五所大學，有用不完的創意與點子，透過科技讓這座城市更好，應用劇本實驗室就是最好的例子。

沈慧虹在余德彰的帶領下進入模方空間，透過多個鏡頭與螢幕，向隔壁空間的夥伴互相招呼，余教授現場也展示3D眼鏡使用，讓遠端螢幕前的觀眾，可以即時同步戴眼鏡者視角，教學體驗天涯比鄰，跨越空間限制。

余德彰強調，模方可以是學生上課的教室，也是老師上課的攝影棚，讓教學內容可以傳遞到不同空間。

沈慧虹表示，近日她在教育領域提出四個教育政策，並有三大特色，最具體、最能落實、最專業，因此她今天也安排到「應用劇本實驗室」，希望向兩位同為交大校友的余教授、林教授請益，了解如何透過創新科技打造創新教育環境。她也說，模方的設計可以減輕教師負擔、增加線上教學互動性、共創共享，期盼未來實際應用到更多教學空間，學習環境。

沈慧虹表示，新竹是科技城市，還有五所大學，有用不完的創意與點子，透過科技讓這座城市更好，應用劇本實驗室就是最好的例子，她也說，未來可以協助盤點舊城區或偏鄉教育空間，媒合設立模方的好地點，讓新竹有全台最科技的教育環境。

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