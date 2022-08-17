民調輸11％還說「擴大領先分數」？　鄭運鵬：衝刺100天綽綽有餘

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因論文門風波退選後，立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，但根據媒體民調，民進黨從原本領先3%的態勢，變成輸11%。對此，鄭運鵬17日下午受訪說，他現在連一面看板都沒有，民調有一點差距是很正常的現象，民進黨中央、地方執政施政滿意度的基本盤沒有改變過，最後衝刺100天對他來說綽綽有餘。

▲民進黨中執會提名鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

民進黨中執會今天正式徵召鄭運鵬參選桃園市長，民進黨下午舉行桃園市長提名記者會，身兼黨主席的總統蔡英文力挺鄭運鵬說，接下來行政團隊動起來、選戰團隊動起來，鄭運鵬接棒將可無縫接軌桃園市長鄭文燦的執政成績、施政滿意度，還要讓桃園大進化，成為台灣的心臟、世界的引擎。

媒體會中關注，根據《TVBS》最新民調，林智堅先前的支持度領先國民黨參選人張善政3％，但是現在鄭運鵬被張善政逆轉，張的支持度增加到了39%，而鄭僅有28％支持度，輸了11個百分點，可是鄭運鵬在致詞時還自稱是來「擴大領先分數」？

對此，鄭運鵬說，從上禮拜選對會建議徵召他參選桃園市長後，到現在僅4天，現在一面看板都還沒有，儘管團隊內部整合工作非常快，但是選舉行政、文宣工作還沒有開始，民調上有一點差距是很正常的狀況，同時顯示著鄭文燦的滿意度非常高，他是站在巨人的肩膀上選桃園市長，中央、地方的施政滿意度才是勝選的基礎。

鄭運鵬分析，中央和地方的施政滿意度是選舉的基本盤，這個基本盤沒有改變過，對他來說，接下來才是選舉衝刺的最後100天，過去鄭文燦曾創下參選50多天拿下佳績的紀錄，現在有鄭文燦8年的施政，100多天對他來說綽綽有餘，請大家放心。

另對於該份民調顯示，鄭文燦的滿意度高達71％，但其中只有37％會支持鄭運鵬，支持度並沒有轉移。鄭文燦說，他並不擔心，現在鄭運鵬一張傳單、一面看板都還沒有，他上場後獲得民眾很大共鳴，依自己選舉經驗及敏感度，鄭運鵬作為接棒人的角色是被接受的，「肯定疼惜鄭文燦的人，會把票投給鄭運鵬」，這個轉換並不困難。

鄭文燦說，經過將近3個月，張善政的民調並沒有很大的變化，都是上下幾個百分點震盪而已，他有信心讓大家看到桃園的接班之戰是非常重要的，8年的執政好成績，鄭運鵬也是其中一份子，有他努力、貢獻的痕跡；相對其他的競爭對手過去對桃園認識不深、連結不深、貢獻也少，這是鐵的事實。