林為洲炒農地賺1.2億「非個案」　黃國昌：今天僅第一場，後面還有

▲黃國昌17日與公民團體開記者會，指控林為洲炒地皮賺1.2億。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量前立委黃國昌與公民團體17日揭露國民黨立委、新竹縣竹北市長參選人林為洲，透過買賣農村重劃的「抵費地」獲利1.2億；但黃國昌也強調，台灣有多個存在假改善農村生活之名，行收割土地開發利益之實的案子，所以他預告，「今天的記者會只是第一場，後面還有」。

為了居住正義，黃國昌17日下午與OURs都市改革組織、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會召開「新竹土地重劃煉金術：林為洲炒地大賺上億 財產申報明顯不實」記者會，指控林為洲涉嫌炒地皮，獲取1.2億元的暴利。現場他們也一同呼口號：「政客炒地，人民受害、拒絕炒房市長，落實居住正義」。

黃國昌表示，在新竹縣芎林鄉的農地中，竟然蓋了一棟棟豪宅，原因是「農村重劃制度」變成政商權貴炒地的手段，而當事人就是林為洲。這幾年新竹房價飆漲讓人無法忍受，卻是因掌握權力的政治人物結合財團，共同為私利，推波助瀾的結果；離譜的程度，可以在一個月內轉手買賣「抵費地」，就可以大賺1.2億元。

黃國昌指出，林為洲涉入的農村重劃案，不僅限於今天所揭露的「金獅自辦農村社區土地重劃區重劃會」，之前他就和民進黨前立委鄭宏輝，參與「溪橋」、「水源」、「前溪」三件重劃會，他們透過綿密的人頭系統，掌控各個重劃會，來決定重劃後的利益分配。

針對芎林鄉金獅段的農村重劃，黃國昌說，該案2007年開始，當時就是立委的林為洲在重劃會成立後，馬上成立一家名為「群茂」的土地開發公司，主導重劃會及重劃地區內的土地開發工程。

黃國昌進一步說，這些一開始出資參與農村重劃的人，他們的出資，會用重劃以後的抵費地，拿回本來的投資；而關鍵的問題是，林2019年8月1日取得抵費地的價格，是一坪折算約4.1萬，但在8月19日，可以馬上用20萬一坪，轉手出售他取得的抵費地，最後暴利竟高達1.2億元。

黃國昌也指出，林為洲那一筆獲利的1.2億元抵費地，無論是取得還是出售，都必須申報在「公職人員財產申報」中，但林卻未申報。「林為洲先生你在怕什麼？你怕大家知道你透過這樣土地短期的移轉，狂撈1.2億嗎？為什麼不寫清楚？為什麼不讓你的選民知道？你是如何的炒地高手，你是如何的透過農村重劃，來謀取個人的私人暴利」。

黃國昌強調，這絕對不是單一個案，2011年監察院的糾正文忠，已經詳列台灣的農村重劃，存在假改善農村生活之名，行收割土地開發利益之實的案子；黃質問林，從新竹縣到新竹市，你到底染指了幾個？控制多少重劃會，一共取得多少利益？

黃國昌受訪時也說，林為洲作為一個長期參與政治的政治人物，面對這樣的事情，他的進退有更智慧的判斷，這次訴諸的，是希望國民黨跟其他政黨都不要提名這樣炒作土地，背離居住正義的候選人。

黃國昌表示，他向來基本態度是，不管是什麼案子，弄清楚事實才會對社會發言，「我們標準一致」，任何政治人物如果涉及濫用自己權力，犧牲人民福祉，「我們就會站出來發聲」。黃國昌說，「我也跟大家預告，今天的記者會只是第一場，後面還有」。