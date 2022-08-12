新竹知名「小時厚牛排」、「粥大福」　中元節遭潑紅漆砸玻璃　

▲新竹兩間知名連鎖餐廳一早被發現潑漆。（圖／讀者鄭先生授權使用，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今日是民俗節日中的中元節，街頭小巷不少民眾紛紛抬出祭桌、供品進行普渡，一大早，新竹市兩間在地小有名氣的餐廳卻被發現潑紅漆、砸玻璃，引起民眾討論。

遭潑紅漆的是位於新竹市東南街的「粥大福」，以及經國路的「小時厚牛排」，一次兩家店被砸玻璃潑漆，餐廳大門、地板、落地窗甚至門口柱子都被潑上紅漆，店家得知後也隨即向警方報案。

▲▼小時厚牛排館在新竹地區頗負盛名，在平價牛排中受到消費者喜愛。

據了解，「小時厚牛排」與「粥大福」為一群年輕人共同創業的關係企業，這幾年由新竹市向外快速崛起，光新竹市就有5間「小時厚牛排」分店，新竹縣、台中、桃園加起來也有將近16家，是頗受消費者喜愛的平價牛排；而「粥大福」在新竹縣市也各有2間分店，崛起時間較短，也小有名氣。

兩間餐廳疑似因股東糾紛遭到潑漆示警，犯嫌事先以塑膠袋裝進紅漆，靠近店家後開始丟擲，目前警方已調閱監視器鎖定犯嫌。

▲粥大福崛起時間較短，在新竹縣市共有4間分店。

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