蔡適應想撇「假校友」　羅智強看完聲明更氣：把基中人當笨蛋

▲台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應日前遭國民黨指控「沒讀過基隆高中卻對外自稱校友」，儘管他已澄清，但身為「正牌校友」的前台北市議員羅智強仍不買單，並怒嗆根本是「把基中人當笨蛋」。

羅智強指出，蔡適應面對質疑的說辭是，他沒有說過他是基中的，翻成白話就是，「是你們自己笨蛋要說要說我是基隆中學校友，我只不過是16年都不否認，假裝我就是」。

羅智強表示，自己是基隆高中的「正牌校友」，去年9月總統蔡英文訪視基中羽球隊時，校長也說蔡適應是基中培育之優秀人才，所以他一直以為蔡適應真是他的學弟，「如今蔡適應卻被爆是假校友，實在令人傻眼！」

羅智強認為，基隆人非常善良，只要真心為基隆付出，都願意給機會，蔡適應根本沒有騙學歷的必要，但卻為了政治利益、為了套近、欺騙基隆人、基中校友的感情，竟選擇偽冒。

羅智強批評，蔡適應明明不符校友資格，卻隱藏身份，非法地當了兩任校友會的理事，以此來結交當地人脈，毫無誠信可言，「林智堅騙碩士，蔡適應騙高中，騙學歷難道是民進黨的傳統？」

對於爭議，蔡適應於11日曾說明，部份有心人士以直接或間接地方式，刻意關注自己的高中學歷，但他從來沒有說過自己唸過基隆中學（同基隆高中），求職、從政以來，也未將基隆中學作為學歷紀錄；他有「校友會身分」是因為基隆中學校友會有感於他協助校務推動，依據校友會章程第五條規定，以對學校有特殊貢獻的考量，邀請成為榮譽會員，亦曾經擔任理事。