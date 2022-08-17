快訊／艾成身亡！　粉絲衝臉書淚喊：不相信是真的

▲藝人王瞳的老公艾成墜樓身亡，震驚網友。（圖／艾成臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

藝人艾成今（17日）上午10時許傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，墜落在3號出口處，當場死亡。艾成2天前在臉書發文「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課」被翻出，網友紛紛湧入留言直喊不捨「發生什麼事？」、「我深感震驚你現已在天國」。

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。警方獲報後也在第一時間將現場圍起，不過警方到場時，發現艾成已死亡，初步判斷並無他殺之嫌。

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消息曝光後，震驚許多網友，紛紛湧入艾成的臉書留言、「發生什麼事？」、「我深感震驚你現已在天國」、「太突然了」、「不敢相信艾成墜樓往生」、「新聞是真的嗎…」、「怎麼瞬間離開了，一路好走」、「這不是真的吧！不是之前剛送走朱俐靜」。

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粉絲不捨直喊「真的不敢相信，你真的走了」、「跟我說是騙人的啊」、「為什麼這樣要這樣？」、「不相信是真的」、「怎想不開啊！不是好好的嗎」、「新聞是真的嗎？可以回下嗎？」、「看到新聞我還以為在演八點檔，太扯了」

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