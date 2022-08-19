受害者現身！被騙27萬自嘲「笨蛋是我」　力挺Bump：讓我放下恐懼

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」近期因投入柬埔寨詐騙救援行動受到更多關注，其實他早在今年3月，也曾解碼「情色騙局」。由於Bump這幾天和外交部槓上的消息鬧得沸沸揚揚，因此先前受Bump幫助的受害者也決定現身，發影片直呼「Bump是英雄，不容傷害！」

Bump在今年3月時，曾發布一部標題為「男生請小心！Gash點數、視訊裸聊、網美約愛！通通是恐嚇型詐騙」的影片，提到很多年輕人陷入情色騙局，因而被騙錢。

Bump當時找了不少受害者現身說法，其中有一位身穿紅色衣服的男子表示，詐騙集團拿他父母的生命安全來威脅，所以感到害怕的他，只好按照指示做，最後被騙27萬多元。然而，當他報警完、一年也過去了，卻未拿回半毛錢，「警察就說這筆錢100%追不回來」。對此，他則呼籲大家不要「網路援交」。

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▲好棒Bump。（圖／翻攝自Instagram／bumpbro）

值得一提的是，Bump因為先前在影片中直指，他救出受困杜拜詐騙陷阱的林姓台灣男子，過程中尋求我國外交部駐杜拜辦事處申辦護照卻遭遇困難，因此直接被外交部點名。事後外交部雖然態度大轉彎，還感謝Bump，但他則開嗆「感謝我有什麼用？感謝我受困者就全出來了？」

而Bump與外交部槓上一事，也掀起網路上正反聲浪。對此，當時受Bump幫助的紅衣男也出面力挺，他在TikTok上貼出當時的受訪影片並表示，「我是曾經（被）Bump救贖關心、讓我完全放下過去恐懼的人」，希望大家能支持Bump，「紅衣服的笨蛋是我，我不怕被你們羞辱，但Bump是英雄，不容傷害」。

稍早Bump接受「POP搶先爆」廣播節目專訪時，主持人朱學恒也將該則抖音影片的內容念出。Bump提到，其實做詐騙解碼的過程中，被很多人質疑是否真有這麼多人被騙？因此他後來才會找很多受害者來訪問，而為了讓更多人重視這些問題，他也不斷勸說受害者別打馬賽克，才能增加可信度。

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