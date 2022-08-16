最佳農產代言人黃偉哲　東森購物開賣40分鐘熱銷4千盒文旦

▲台南市長黃偉哲化身台南農產最佳代言人，在東森購物頻道直播，為台南優質老欉文旦助攻推銷，開賣40分鐘內即熱銷4千盒文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日再度化身農產最佳代言人，與台南文旦青農阿漢，參加東森購物頻道直播，為台南優質老欉文旦助攻推銷，這是黃偉哲第9次親上東森農場推銷台南農作物，黃偉哲說，這是因台南農產品質經得起考驗，每次都受到熱烈迴響，才會在文旦產季，再度前來與民眾分享，開賣40分鐘內即熱銷4千盒文旦。

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市長黃偉哲進場時，特地捧著當天剛從樹上採下來的新鮮連枝文旦，向消費者展示最新鮮的麻豆老欉文旦。黃偉哲表示，今年因為氣候因素，麻豆文旦產量也有下滑，但是品質依舊優良，麻豆文旦深獲民眾喜愛，每年到產季消費者洽詢不斷，希望喜歡麻豆文旦的消費者朋友把握機會、即早訂購。

黃偉哲更現場展示老欉文旦剖面，與新欉文旦做比較。黃偉哲說明，新欉文旦皮較厚、較粗糙，可食用果肉也比較小、比較乾，而老欉文旦的皮薄細緻、果肉充實飽滿又多汁，絕對不會讓消費者失望。黃偉哲現場輕輕擠壓文旦果肉，果實汁液立刻湧出滴落，一口咬下爆漿口感，更富含纖維素，保證一試成主顧。開賣40分鐘內即熱銷4千盒文旦，約32000顆文旦。

這次東森農場推出的麻豆文旦組合原為兩箱3公斤禮盒組合價999元，黃偉哲現場阿莎力加碼多送一箱3公斤禮盒，總共3箱、9公斤999的優惠價格，共有約21-24顆文旦，CP值高，送禮自用兩相宜。

黃偉哲保證，東森購物的3箱組合價CP值絕對令人滿意，還有百分之50的東森幣回饋，對台南市政府、台南農民、消費者以及東森購物平台來說是多贏場面。

黃偉哲也期望未來持續把優質的台南農特產，介紹給觀眾，黃偉哲：「其實台南的文旦我們不怕，因為已經名聲在外、好東西自然有好朋友分享，但是我們不能因此自滿，還是要把通路打得更開」，黃偉哲希望未來持續透過各式平台，讓全台各地不管北漂、南漂的消費者，都吃到最好吃的麻豆文旦」。