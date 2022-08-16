台南高樓如雨後春筍冒出　消防局推動高樓搶救資料庫防範未然

▲台南高樓如雨後春筍冒出，消防局推動高樓搶救資料庫，完善災前計畫的準備，提升搶救效率及保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防第五大隊，推動高樓建築物資訊卡（ BIC），針對轄內121棟11層以上之高樓製作建築物資訊卡，紀錄樓層資訊、結構、樓梯、電梯、空調排煙、公共設施（發電機、油槽等）、消防設備、危險物品、通訊、緊急連絡資訊等，另外更繪製大樓的樓梯電梯立面圖及1樓平面圖。

消防局16日召集各所屬大隊、相關科室之主管及承辦人員舉行說明會，請第五大隊介紹該建築物資訊卡之內容及功能，並由李明峯局長親自主持該會議，並指示局本部開始規劃建築物資訊卡推動期程及對象。

在高樓救災中常遭遇一些問題，例如人員逃生資訊不清、救災人員體力消耗量大等；以及指揮管理作業中所需要執行的特別作業及編組，如緊急升降機掌控、大廳管控、內部資訊收集等，綜整高樓救災時應注意的事項共有四大面向，分別為資訊掌握、梯道控制、設備運用、人力器材管控等，建築物資訊卡完成，並上傳消防局建置之輔助搶救資訊系統後，預計可達成該四個面向所涵括的相關資訊，使得救災人員可以在災前、救災途中及救災現場，更全面了解發生事故的高樓，其內部的搶救必要資訊，進而使救災更有效率。

消防局李明峯局長表示，台南近年產業大幅成長，人口不斷移入，大樓亦持續興建，面對高樓災害搶救之複雜性，消防局更需要做好準備，除了災時的良好應變，更要完善災前計畫的準備，才能同時提升搶救效率及保障市民朋友的安全。

市長黃偉哲表示，台南市從2019至2021年連續3年外縣市淨遷徙移入人口正成長，2021年更突破4位數多達1561人，主要是因為台南科技產業高度發展，就業機會變多，此外市府也重視青年族群最看重的托育環境，加速設置社區公共托育家園讓台南成為適合工作以及生活的城市，因此台南的高樓越來越多已是趨勢，加強高樓的災前整備，勢必可以增加市民朋友的居住安全，使台南成為名符其實的「安居」城市。