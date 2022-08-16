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台南麻豆文旦熱銷中　全通路啟動預購從速

▲台南市議員陳秋宏邀請立委郭國文、農業局、麻豆農會總幹事以及當地柚農，向全台民眾宣告，台南文旦即將在所有通路強勢登場，歡迎民眾採購。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳秋宏邀請立委郭國文、農業局、麻豆農會總幹事以及當地柚農，向全台民眾宣告，台南文旦即將在所有通路強勢登場，歡迎民眾採購。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中秋佳節將至，全台最大產區台南麻豆，可看到柚農們忙著採收，而集貨場內採摘後裝箱的文旦，將在辭水後陸續出貨，確保提供給消費者品質最好的文旦，議員陳秋宏邀請立委郭國文、農業局、麻豆農會總幹事以及當地柚農，向全台民眾宣告，台南文旦即將在所有通路強勢登場，希望全國民眾儘快上網訂購，避免錯失最佳賞味時機。

立委郭國文表示，全台灣文旦10個產區，今年共6萬多噸，相較去年欠收約7千至8千噸，其中6千多噸外銷日本、香港。然而，中國於8月3日宣布停止台灣柑橘類果品訊息後，郭國文及其團隊即刻與農委會聯繫，盼儘快啟動大果收購機制，並協助行銷通路、加工收購、出口拓展，以及媒合相關企業訂購，亦獲農委會陳吉仲主委支持300萬行銷經費，以協助農友上架農委會電商平台。

此外，為因應氣候變遷，郭國文也提及，將持續落實推動農產品分級、包裝、冷鏈、加工技術，以確保農產品品質與市場價格，是政府及大眾必須共同面對的關鍵課題。

陳秋宏說，台南地區是全台最大的文旦生產產區，種植面積約占全台28％，產量更高達全台35％，同時也是產量最高的文旦產區；而其中麻豆地區就佔了台南地區種植面積的76％%，更可謂是最重要的文旦生產基地，大家吃到的柚子，4顆中就有1顆來自麻豆。除了種植面積最大，麻豆文旦也因品質優異而享有盛名，很多消費者在購買文旦時都會指名要麻豆文旦，甚至在多年的購買後已經成為習慣，直接就會向農家訂購，也造就台南文旦產業的特殊性，在所有水果中，柚農直售的比例是最高的。如今麻豆文旦已經進入採收期，據他走訪農家，發現已經有不少農民都已經被訂購一空，陳秋宏議員提醒大家，如果想吃好吃的麻豆文旦，真的動作要快。

麻豆農會孫總幹事也展示柚皮精油產製的過程，孫總幹事表示，麻豆農會在今年的產銷中，除了一般通路的正常出貨，為了提高農民的收益，也特別採購大果進行加工。總幹事說，因為農民為了維持出貨水準，有些口感較差的大果都不會提供給消費者，農會著眼這個部分造成農民的損耗，積極開發加工產品，除了文旦果肉、果泥、果汁之外，同時也利用柚皮煉製精油，在農委會及台南市政府的協助之下，今年以每公斤12元向農民收購，預計收購300公噸，截至目前已經收購超過200公噸，持續收購中。另外農會也向農民收購一般果品銷售，目前已上架至農委會農良直賣所平台，也同步於企業團購專區上架，對於這些銷售，農委會都有額外的促銷獎勵，目前反應非常熱烈，歡迎企業或一般民眾踴躍上農委會平台訂購。

臺南市政府農業局長李建裕同時向記者說明，一般文旦採收都在白露前後，但因為今年白露到中秋只有3天，農業局早在6月下旬就開始規劃各項行銷計畫，讓民眾提早訂購，避免在中秋節前物流大量出貨，導致消費者無法於正常時段收到貨品；而各項作為中，除了擴大行銷宣傳之外，也搭配在全聯上架，並在農良直賣所建置台南文旦專區，提供滿500折50之優惠，另外配合農民團體或個體農民自行出貨之禮盒發送6萬組購物節抽獎序號，在在都是希望消費者可以儘早訂購，局長也轉述市長黃偉哲指示，請農民顧好品質、安心出貨，剩下的銷售事宜，市府一定全力協助。

最後陳秋宏議員特別強調，坊間有很多對於文旦產銷錯誤的訊息，導致農民可能因為擔心無法順利銷售而降價求售，造成市場價格混亂，議員承諾，如果農民類似的問題，他一定會積極協調市府農業局與農會協助，讓消費者可以吃到優質的台南文旦，讓農民有個快樂的中秋。

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