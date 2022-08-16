藍委列「國人赴柬埔寨受騙」三大風險指標　籲政府拿出相應作為

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記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，盼能協助救援當地受詐台灣人。洪孟楷引述台商說法，指出購買單程機票、落地簽證、新領護照為受詐騙族群的三大高風險指標。洪孟楷也說，台商早在約一個月前發函外交部及內政部，針對柬埔寨台人層出不窮的被詐騙問題，一定要增加員額及相關經費來做妥適辦理，但至今仍無相關作為。

洪孟楷16日下午在臉書表示，在柬埔寨持續與當地台商及相關單位意見交流後，針對當地台商指出，過去大半年有三大高風險指標值得特別注意，若符合就很可能是高風險受詐騙族群；分別是單程機票、落地簽證、新領護照，若國人出國前符合上述三點，95％就是超高風險族群。

洪孟楷呼籲外交部，必須盡快針對這三大要點高風險族群，進行嚴加審核與相關監管，才能有效做到「阻絕於境外、管制於源頭」。

洪孟楷也說，台商一再反應，早在7/21就已經正式發函給外交部及內政部，針對柬埔寨台人層出不窮的被詐騙問題，一定要增加員額及相關經費來做妥適辦理，結果到8/16，一個月過去了，仍無看到政府拿出相應作為。

洪孟楷表示，「對此吸取相關經驗，就是我們回國關心問政的資料；最重要的是希望政府能夠有更積極作為，避免台灣民眾出發到柬埔寨卻因不肖集團、份子造成國人權益嚴重受損」。

▼洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）