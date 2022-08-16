網紅Bump營救遭詐豬仔控政府刁難　外交部還原過程

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者詹宜庭／台北報導

近來台人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家事件頻傳，引起社會高度重視。網紅「好棒Bump」曾於YT發表自己救出一名受困杜拜詐騙陷阱的林姓台灣男子，過程中尋求我國外交部駐杜拜辦事處協助林男申辦臨時護照，不料卻遭遇困難，稱駐處拒發臨時護照。對此，外交部16日再度澄清為錯誤報導，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」

外交部16日表示，針對特定媒體未經查證而錯誤引用網紅拍片內容，指控我國駐杜拜辦事處人員拒絕或拖延協助受困國人等相關報導陳述並非事實，外交部曾就林姓國人的案例分別在3月22日及5月22日兩度對外澄清說明，也全程紀錄相關案情發展；請媒體報導前應先查證實情，切勿以訛傳訛，避免誤導國人。



外交部說明，駐杜拜辦事處於去年12月26日接獲林姓國人受困通報後，立即聯繫當事人瞭解情況，並在取得當事人及家屬同意後於12月29日協助通報杜拜警方及多次洽促當地警方採取行動營救；此外，期間駐處也曾與林姓國人及家屬保持密切聯絡，直到當事人於12月31日在醫院順利脫困。

另外，外交部說，由於林姓國人護照遭到不法集團扣收，杜拜海關不接受國人在沒有原持護照情況下以「入國證明書」辦理出境，因此當事人仍需向警局申報護照遺失並取得相關證明文件；駐館在林姓國人符合補發臨時護照要件後，立即於本年1月11日補發新護照，順利協助當事人出境返回台灣。



「在國人遭遇緊急困難時提供協助，一向是外交部及全球各外館的重要工作」外交部強調，相關救援事務順利進行，有賴受困國人、家屬與外館同仁的相互配合；此外，每一個個案的性質及複雜程度不一，均需耐心處理每一個環節，並在尊重當地及我國相關法律及規定下，提供必要及適切的協助，絕不會有刻意耽擱或拒絕協助國人的情況。

最後，外交部也提醒，線上博弈、電信詐騙等在阿拉伯聯合大公國及其他國家都是違法重大犯罪，呼籲國人切勿心存僥倖，冒險前赴從事相關非法工作；同時國人必需高度警覺網路刊登赴海外高薪招募的陷阱，應聘前應多方查證，確實瞭解工作性質合法及合約內容。

而網紅「好棒Bump」則提出錄音檔澄清，自己於3月初時已向外交部長官反映，而我國駐杜拜辦事處在去年底卻臨時人事調動，不換發臨時護照，強調「可以請被救回來的人站出來做證！說真的我不想搞得這麼難看，但有任何抹黑，我都必須要解釋得很清楚。」