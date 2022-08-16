號召投資柬埔寨黃金　甜美直播主幫吸金18億！美髮師落網被起訴

▲直播主張雅筑因涉嫌吸金案已遭起訴，由法院審理中。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子曾永傑涉嫌以馬斯客外貿投資公司負責人身分，找外型甜美的直播主張雅筑等人當業務，對外宣稱可低價買到柬埔寨黃金原礦、投資鑽石買賣，保證年獲利最高12倍，4年不到就吸金18億元，台北地檢署去年底先行起訴張女等12人，被通緝的曾永傑日前遭逮歸案，由檢察官在16日依違反《銀行法》起訴。

曾永傑原本在台北市西門町從事美髮師，2015年底開始，對外宣稱有親戚在柬埔寨經營礦區，可用成本價買到黃金原礦，轉售就能賺取高額價差， 60多位民眾誤信簽約，以為真的買到黃金原礦，坐等高達36%至1200%不等的年獲利，且保證期滿領回本金。

包括直播主張雅筑，以及陳力揚、黃子榮等人，先後加入馬斯客擔任業務，招攬投資人並從中抽佣獲利，直到2019年6、7月間，馬斯客不再支付利息也無力償還本金，才有投資人發現受騙而檢舉，據了解，被害人也包含具黑幫背景的的投資人。

但這場吸金案的主角曾永傑卻像人間蒸發，連女友都不知道人在哪裡，台北地檢署2021年底先將張女、陳男等12人起訴，同時對曾永傑發布通緝，日前曾被捕歸案，檢察官調查後依法起訴。