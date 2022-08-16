台G電上班2週「菜鳥突離職」　飛柬埔寨豪賺10萬！他驚：失聯了

▲新人上班兩周就離職，原因是要去柬埔寨賺大錢。 （示意圖／記者游宗樺攝）



網搜小組／劉維榛報導

陸續有台商喊話，赴柬埔寨工作，即使語言能力強，薪水也不到3000美元（約台幣9萬元），因此一般人別再妄想掏金致富了。一名女網友透露，男友在護國神山工作，怎料日前一名菜鳥突然離職，原因竟是要去柬埔寨，無論大家怎麼勸說，菜鳥就是堅持要飛過去，如今下落不明，讓網友們感嘆「從GG園區轉至KK園區！」

一名女網友在Dcard以「放棄台GG跑去柬埔寨」為標題直呼，最近她聽聞男友轉述，一位新人來上班兩周，卻突然向主管辭職，還表示朋友介紹他到柬埔寨工作，一個月可賺10萬元，「比起在這裡賣肝還可能賺不到。」

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男友表示，當時大家都有勸戒對方是詐騙，但新人卻堅信朋友的話術，「那個新人依然故我的一樣飛過去了...到現在都完全沒有消息。」

文章曝光後，一票網友狂搖頭直呼「這下真的賣肝了」、「 扯爆了」、「這智商」、「都進台積電了還傻傻被騙？傻眼」、「如果是助工或作業員，就說得通啊；如果是工程師，第三年年初才第一次拿完整包獎金，所以前兩年不超過10萬好像也沒講錯」、「從GG園區轉至KK園區」、「只能說祝他一路好走」。

不過有也網友質疑真假性，「呃...這是反串對吧？」對此，原PO強調，「很可惜的並不是」、「不是反串！」

▼原PO回應，不是反串。（圖／翻攝Dcard）