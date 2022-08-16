藍委赴柬埔寨救援　曝3大難處：盼速擬政策打擊不法

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台人赴柬埔寨求職遇詐遭慘遭囚禁、虐待，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷日前以國會外交名義前往柬埔寨，盼能協助救援當地受詐台灣人。吳斯懷16日透過臉書發文指出導致救援困難的3大樣態，並以全院提案與最快速度要求外交部、內政部警政署調派專案人力、增加外館員額，同步要求盡速研擬源頭阻斷政策，打擊不法。

吳斯懷說，吳斯懷辦公室在赴柬同時收到詐騙陳情，陳情人指出派出所態度消極、行政程序冗長，恐延宕救援。儘管政府稱已成立政院等級專案小組，卻讓人民救援碰壁，國內欠缺具體行動，見識到蔡政府新南向政策的挫敗及無力。

吳斯懷指出，此行親訪柬埔寨，他與會當地台商，針對近期人蛇、詐騙及器官盜賣案件提出交流意見，目前已掌握外館將200多位提出救援需求的訊息傳給警政署，但3種樣態造成救援困難。

吳斯懷說明，救援困難3種樣態，包含受害者家屬不願意提供贖金、受害者本人在台已積欠大筆債務，無力償還贖金、受害者家屬只能提供姓名及聯繫方式，未取得受困地點，無法展開救援行動。

吳斯懷解釋，儘管有受害者家屬願意提供贖金，也精確掌握被困地點，並透過不同管道展開救援，卻因駐胡志明辦事處的外館人力、經費不足，導致受害者持續受困，外館人員無能為力。

吳斯懷表示，他與鄭正鈐、洪孟楷在會議中共同承諾，以全院提案與最快速度要求外交部、內政部警政署調派專案人力、增加外館員額，全力支援外館同仁，同步要求盡速研擬源頭阻斷政策，透過政府立法、媒體宣導及社會關注的三方力量，共同打擊不法。

吳斯懷呼籲，高薪工作絕對伴隨極高風險，希望此次出訪能提醒國民對出國工作的高薪誘惑有所警惕，保護自身安全，他也要對柬埔寨所有詐騙等非法行為，予以嚴厲譴責。