買機票也能刷 LINE Pay！華航宣布：「台灣出發航線」都適用

▲中華航空即日起提供 LINE Pay 支付服務。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

買機票更方便！中華航空今日宣佈，即日起提供 LINE Pay 支付服務，不管是購買機票，還是在 eMall 送貨到府網站購物，都可以透過華航手機 APP、華航電腦版或手機版網站，選擇 LINE Pay 付款，還可以 LINE POINTS 折抵機票票款或商品費用。

華航表示，台灣出發航線及 eMall 購物可使用 LINE Pay 付款，旅客完成 LINE Pay 綁定任一台灣發卡銀行之信用卡、簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶(限VISA、Master Card及JCB)，未來直接連結LINE Pay即可完成付款，不需要再拿出信用卡鍵入相關資訊。

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LINE Pay 支付服務可使用範圍包括台灣出發航線的機票購買、改票費用、預選座位及預購超額託運行李的付費等，連上華航 eMall 血拼也適用，不但使用便利，行動購物機制也更安全。

華航表示，提供旅客多元支付選擇，除了 VISA、 Master Card、JCB 等信用卡外，也提供第三方電子支付平台服務，例如台灣、日本、美國、加拿大、歐洲 (英國除外)、紐澳、菲律賓、新加坡、香港等地出發的旅客，在華航網站及手機 APP 都可使用 PayPal 付費；中國大陸地區出發則提供銀聯支付、微信支付和支付寶的付款方式。