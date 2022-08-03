油價跌！8／7起國籍航空燃油附加費大降　歐美航線來回省1180元

▲燃油附加費8月調降。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

因應近期國際油價下跌，國籍航空華航、長榮航空宣布8月7日起調漲燃油附加費，短程航線大降7.5美元(新台幣227元)，日韓等航線來回可省454元，長程航線大降19.5美元(新台幣590元)，歐美航線來回可便宜1180元。

華航表示，華航燃油附加費依照牌告油價制定，並經民航局核准，自8月7日起調整台灣地區出發行程的客運燃油附加費，短程航線燃油附加費每航段收取30美元(新台幣908元)，短程每航段大降3級距7.5美元(新台幣227元)；長程航線燃油附加費每航段78美元(新台幣2361)，大降19.5美元(新台幣590元)。

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華航公告指出，依中國石油公司今(2022)年8月公告航空燃油一桶價格143.25美元，及基準油價每桶40美元，華航每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為252.40美元與41.24美元。扣除奉准徵收之附加費後，華航自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之76%與58%。

長榮航空也公告指出，長榮航空呈報交通部民航局核准自開票日2022年8月7日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費。短程航線(包含香港航線)每航段收取30.00美元；長程航線每航段收取78.00美元。

長榮航空公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為488.06美元與81.67美元。扣除奉准徵收之附加費後，長榮航空自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之84%與63%。