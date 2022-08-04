散佈「普丁大帝準備修理台灣」　外交部報警查辦鍾琴結局出爐

▲前行政院新聞局長鍾琴以Line社群媒體「孫文南院」散佈不實訊息「普丁大帝準備修理台灣華航長榮要損失慘重了」被移送違反社會秩序維護法。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

俄烏戰火延燒，台灣更遭俄羅斯政府列為「不友善國家與地區」。3月時，前新聞局長鍾琴以Line散佈「普丁大帝準備修理台灣華航長榮要損失慘重了」，外交部查證為假訊息，警方依涉嫌違反社會秩序維護法，將鍾琴移送裁罰。士林地院簡易庭認，貼文內容雖與真實不符，難認有使聽聞者產生畏懼或恐慌，故裁定不罰，全案可抗告。

淡水分局移送指出，前新聞局長鍾琴在今年3月30日9時許，在新北住家，以Line社群媒體「孫文南院」轉傳「普丁大帝準備修理台灣華航長榮要損失慘重了」。外交部經查，附上交通部闢謠澄清新聞證據，認鍾琴散佈假訊息。

鍾琴於警詢時坦承有張貼該訊息，但堅詞否認有違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言」並稱：訊息是從朋友傳來的，轉傳是要讓朋友警惕，不久收到一個群友查證稱內容有誤，就立刻調整文字內容，且將原始訊息逐一收回。

法官經查，認烏俄戰事對世界及本國影響，是國人關心議題，相關消息如有錯誤可經由政府即時發佈澄清訊息，難認鍾琴張貼訊息時，有何散佈謠言惡意；此外，鍾琴貼文內容雖與真實不符，也難認有造成使聽聞者產生畏懼或恐慌，及影響公共安寧程度情形，依外交部所舉資料，鍾琴行為與違反秩序維護法構成要件不合，裁定不罰。