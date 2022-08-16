士林翁騎腳踏車闖黃燈遭撞死　汽車駕駛不起訴理由曝

記者黃宥寧／台北報導

恐怖！北市士林區吳姓老翁騎乘腳踏車行經福國路時，因闖黃燈，不慎與王姓汽車駕駛發生擦撞，導致吳姓老翁人車倒地，受有頭部外傷、顱骨骨折併顱內出血等傷害，經送往醫院救治仍回天乏術。士林地檢署偵結，認吳姓老翁酒測值達0.56毫克、汽車駕駛行經時號誌為綠燈等，將王姓駕駛予以不起訴處分。

▲北市士林區76歲吳姓老翁酒後騎乘腳踏車上路，與王姓汽車駕駛發生擦撞，導致吳翁人車倒地受有頭部等傷，搶救不治身亡 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，64歲王姓汽車駕駛今年1月22日凌晨0時3分，行經福國路與福華路路口時，與騎乘腳踏車吳姓老翁（76歲）發生碰撞，吳翁經送醫仍不治身亡；吳姓老翁兒子提起告訴。

挨告的王姓駕駛否認有何犯行稱，車禍前行駛是綠燈，車禍在路口，已經過了斑馬線，汽車左側突然猛烈撞擊，並立刻停車查看，左後照鏡全毀，並指出「汽車左後方躺著一個人，自行車倒在路旁」。

▼王姓汽車駕駛因撞擊老翁腳踏車，導致左後照鏡全毀 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢方勘驗路口監視器等發現，吳姓老翁所騎乘的車並未裝設燈光裝置設備，且王姓駕駛行經路口時，管制號誌為綠燈，吳姓老翁則闖黃燈，行駛接近路口中間為紅燈，吳翁仍繼續行駛因而與汽車發生擦撞，導致人車倒地。

不僅如此，老翁生化血清檢驗報告，他的酒測值達0.56毫克，且違反道路交通安全規則第124條第5項、第119條第1項、第120條第1項第3款規定，且吳姓駕駛行車時為綠燈，因此難認應負注意義務而有過失，且無積極證據足認有何犯行，應認犯罪嫌疑不足，因此不起訴處分。