林智堅碩論再爆「代筆」　台大：學位已撤銷「不再審查」

▲林智堅因論文案退選，現在更傳出碩論是他人代筆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅在台大國發所的碩士論文，上週遭台大校方認定抄襲並撤銷學位，現在更傳出林智堅碩論是由他人代筆，台大今（16日）表示，並未收到相關檢舉，而林智堅論文案，已經台大學術倫理審定會委員會審議撤銷學位且公告，審查標的已不存在，因此不會再審查；教育部也表示，沒有收到林智堅論文代筆的檢舉案件。

林智堅爆發碩士論文抄襲案，台大在上週二（9日）認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，之後台北市議員王鴻薇也向教育部檢舉林智堅的指導教授陳明通違反學倫，媒體人黃揚明質疑林智堅是否曾請助理楊玲宜代替到台大國發所上課及參加論文討論會，讓兩位助理擔任槍手代寫。

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▲傳出林智堅碩論是楊玲宜代筆， 楊在臉書回應是「子虛烏有」。（圖／楊玲宜 YANG, Ling-Yi）

對此，台大表示，目前沒有收到任何林智堅論文代寫的檢舉資訊，而關於林智堅論文案，已經過台大學術倫理審定會委員會審議撤銷學位且公告，由於審查標的已經不存在，因此不會再審查；教育部也表示，沒有收到林智堅論文代筆的相關檢舉案件。

至於陳明通被王鴻薇檢舉違反學倫，教育部已依照程序函轉台大處理，台大也表示，已收到教育部轉來函文，依程序處理中，目前沒有新進度。

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