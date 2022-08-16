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英國缺採收工重創農業　半年農損近22億元

▲俄羅斯科學院院長福托夫，提出連貫阿拉斯加至倫敦的「超級高速公路」構想。圖為莫斯科尖峰時段的車潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國缺乏採收工，農損嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

英國全國農民總工會（National Farmers Union）16日表示， 因缺乏採收工上半年浪費了超過6000萬英鎊（約22億元新台幣）的食物，不得不從印尼、菲律賓、烏茲別克以及南非等國招募人員填補缺口，除此之外當地長期乾旱的天氣和持續破紀錄的高溫，使蔬果面臨極具挑戰性的生長環境。

▲▼ 英國泰晤士河源頭史上最乾。（圖／路透）

▲ 英國泰晤士河源頭史上最乾。（圖／路透）

英國受到熱浪狂襲，今年面臨1935年以來最乾的7月，降雨量僅有平均的35%，部分地區還發布長達4天的極端高溫警報，貫穿英國南部的泰晤士河源頭今年乾涸的區域也更加往下游延伸。

根據外媒報導，總工會副會長布萊德夏（Tom Bradshaw）表示，全國各地的家庭已因生活成本飆升而難以維持生計，而英國當地優質、營養的食物卻一直被浪費，「簡直就是一種諷刺。」根據總工會一項研究，4成農民抱怨因採收人力不足而蒙受損失，光是2022年的1月到6月就損失價值約2200萬英鎊的蔬果。

英國自2020年脫離歐洲聯盟（EU）後，英國和歐盟公民無法自由往返兩地，農場更難僱用來自歐盟成員國的勞工，導致人力短缺，雖然烏克蘭人一度填補部分人力缺口，但自2月俄羅斯入侵烏國以來，許多人一直受困當地。

布萊德夏說，「與此同時，長期乾旱的天氣和創紀錄的高溫，使得我們的蔬果面臨極具挑戰性的生長環境」，而對農場業者和填肚子的人來說，每個作物都很寶貴，實在不能放著蔬果不採收。

總工會認為，擴大英國的季節性勞工計畫，對於確保英國明年不會重演布萊德夏所說的今年「食物浪費達到毀滅性程度」來說，至關重要，英國今年為季節性勞工核發約3萬8000份簽證，但業界認為需要倍增到接近7萬份。為解決問題，英國全國農民總工會希望簽證計畫擴大，允許至少5年的滾動計畫。

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