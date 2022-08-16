男童自拍現詭影！蒼白女頭貼臉恐怖凝視　網一看驚了：她想一起玩

▲威爾遜-本特12歲的兒子上個月在遊樂場自拍的照片中浮現了一團陰影。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國媽媽威爾遜-本特（Ayesha Wilson-Bent）最近在網上秀出照片，分享她一對兒子在遊樂場玩自拍時，居然拍到一張詭異的蒼白女臉，嚇得兒子當晚堅持要和媽媽一起睡才睡得著。照片在網上曝光後瞬間掀起熱議，有人認為這肯定是合成照，但也有人害怕表示，「這女孩想要和你兒子一起玩」，讓人毛骨悚然。

綜合外媒報導，威爾遜-本特12歲的兒子7月26日和哥哥到遊樂場玩耍時，在一堆舊輪胎裡用手機自拍了一張合照。當他們將照片傳給媽媽後，威爾遜-本特驚訝發現，躲在輪胎內的兒子，身後居然浮現出一張神情詭異、臉色蒼白的女鬼臉。

▲威爾遜-本特與兒子將照片放大調亮後，赫然發現照片中的陰影是一張蒼白的女鬼臉。（圖／翻攝自推特）

男孩們原本以為照片中的陰影只是藏在輪胎內的蜘蛛網，不過當他們晚上回家將照片調亮、放大後，才發現威爾遜-本特說的那團陰影居然是一張清晰可見的女鬼臉，而且鬼臉距離小兒子非常近，彷彿正在凝視小男孩一般，讓他們頓覺毛骨悚然，堅持當晚要和媽媽一起擠同一張床才能入眠。

威爾遜-本特表示，她一開始懷疑兒子們對照片動了手腳惡作劇，但受驚的2人堅稱未做任何更動，而且他們在拍完照片數秒後，就立刻將照片傳給了母親，根本來不及修圖，「我自己也試著動手看能不能在照片上加一張鬼臉，但事實上連我也做不到」。

不過，照片在網上曝光後，卻引來了網友兩極的反應，有人堅信這張照片肯定是經過合成的，但也有人認為，「這絕對不假，那女孩看起來至少有9歲，她顯然是想和你的兒子們一起玩。」威爾遜-本特則表示，她原本就相信這世上有鬼，而她也堅信，小女孩出現在相片內「一定有什麼特別原因」。