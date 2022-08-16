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男童自拍現詭影！蒼白女頭貼臉恐怖凝視　網一看驚了：她想一起玩

▲▼威爾遜-本特12歲的兒子上個月在遊樂場自拍的照片中浮現了一張詭異的蒼白女鬼臉。（圖／翻攝自推特）

▲威爾遜-本特12歲的兒子上個月在遊樂場自拍的照片中浮現了一團陰影。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國媽媽威爾遜-本特（Ayesha Wilson-Bent）最近在網上秀出照片，分享她一對兒子在遊樂場玩自拍時，居然拍到一張詭異的蒼白女臉，嚇得兒子當晚堅持要和媽媽一起睡才睡得著。照片在網上曝光後瞬間掀起熱議，有人認為這肯定是合成照，但也有人害怕表示，「這女孩想要和你兒子一起玩」，讓人毛骨悚然。

綜合外媒報導，威爾遜-本特12歲的兒子7月26日和哥哥到遊樂場玩耍時，在一堆舊輪胎裡用手機自拍了一張合照。當他們將照片傳給媽媽後，威爾遜-本特驚訝發現，躲在輪胎內的兒子，身後居然浮現出一張神情詭異、臉色蒼白的女鬼臉。

▲▼威爾遜-本特12歲的兒子上個月在遊樂場自拍的照片中浮現了一張詭異的蒼白女鬼臉。（圖／翻攝自推特）

▲威爾遜-本特與兒子將照片放大調亮後，赫然發現照片中的陰影是一張蒼白的女鬼臉。（圖／翻攝自推特）

男孩們原本以為照片中的陰影只是藏在輪胎內的蜘蛛網，不過當他們晚上回家將照片調亮、放大後，才發現威爾遜-本特說的那團陰影居然是一張清晰可見的女鬼臉，而且鬼臉距離小兒子非常近，彷彿正在凝視小男孩一般，讓他們頓覺毛骨悚然，堅持當晚要和媽媽一起擠同一張床才能入眠。

威爾遜-本特表示，她一開始懷疑兒子們對照片動了手腳惡作劇，但受驚的2人堅稱未做任何更動，而且他們在拍完照片數秒後，就立刻將照片傳給了母親，根本來不及修圖，「我自己也試著動手看能不能在照片上加一張鬼臉，但事實上連我也做不到」。

不過，照片在網上曝光後，卻引來了網友兩極的反應，有人堅信這張照片肯定是經過合成的，但也有人認為，「這絕對不假，那女孩看起來至少有9歲，她顯然是想和你的兒子們一起玩。」威爾遜-本特則表示，她原本就相信這世上有鬼，而她也堅信，小女孩出現在相片內「一定有什麼特別原因」。

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