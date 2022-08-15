哈利、梅根宣布9月重返英國！詳細行程曝光　是否和王室見面成焦點

▲英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據英國媒體報導，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）預計在9月會返回英國參加慈善活動，這是兩人繼6月女王伊莉莎白二世的白金禧慶典後，再次回到英國，目前不清楚夫妻倆是否會和王室成員見面。

根據《獨立報》報導，哈利王子與妻子梅根將在9月5日返回英國，到曼徹斯特參加「世界青年領袖峰會」（One Young World Summit），接著飛往德國參加「永不屈服慈善運動會」，並於9月8日再回英國，參加哈利贊助的兒童慈善機構WellChild舉辦的頒獎儀式。發言人指出，「哈利王子與梅根很高興能在9月初訪問幾個他們很喜歡的慈善組織。」

▲哈利王子6月返英時幾乎和哥哥威廉王子零互動。（圖／達志影像／美聯社）



不過，目前尚未透露夫妻倆是否會和王室成員接觸；哈利與梅跟脫離皇室高級成員身份後，搬到洛杉磯居住，前一次回到英國是6月時，出席英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典，當時也是夫妻兩人睽違2年首次在英國公開露面。

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