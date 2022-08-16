「柬埔寨不流行了」妹子狂邀1地點月薪10萬　網驚見對話：在求救嗎

▲原PO自述沒護照，詐騙妹子回應「會有司機載你去辦」。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

詐騙又有新手法，先在台灣設新公司，並招待員工去越南或泰國旅遊，但巴士載著就送去柬埔寨，回不來了。對此，也有網友發文驚爆「柬埔寨不流行了，改泰國了」，原來最近有妹子狂邀他去美索賺月薪10萬，對話曝光後，卻有網友認為，「急著抓交替，是不是他也是被騙去的？他其實是需要救援？」

一名男網友在Dcard上以「柬埔寨不流行了，改泰國了」為標題透露，最近臉書私到妹子私訊，對方開頭就表示，「有很好的工作分享給你，要聽聽嗎？」原PO狂冒問號反問，「是在國外嗎？一個月可以賺多少？國外哪裡？澳洲嗎？」

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妹子回應，「努力的話10萬以上是沒問題的」，工作地點則在美索。原PO秒聯想是泰國，接著再問工作內容？妹子則一一回覆，「公司缺人手，幫忙招人到公司一起工作」，並強調會幫出機票錢，原PO到達當地後也會有專車接應。

▲原PO戲弄詐騙，氣得對方秒封鎖。（圖／翻攝Dcard）



過程中，妹子也不斷確認「你是有認真要來上班嗎？有護照嗎？」隨後要求原PO填一份個人資料。不過原PO已知道對方意圖不軌，於是展開反擊，自述沒有護照，還把個資亂填一通，像是緊急連絡人是謝霆鋒，目前癌症第一期痊癒，工作專長則是魚市場時價分析、洋流講師。

詐騙妹子一度以為是肥羊上鉤，還表示會有專人載原PO去辦護照，結果看到個資惡作劇，氣得把原PO封鎖。事實上，除了柬埔寨，緬甸、泰國等東南亞國家也頻傳人蛇集團詐騙案，原PO也藉此呼籲「不要輕易相信別人出國（賺錢），也提醒各位男生也不要因為聊天的人是妹子就被人騙囉！」

文章曝光後，底下有網友驚呼，「美索過一條河就KK園區了，完全不用轉賣直接到最慘的地方...泰國現在就是中轉站，園區並不重要，重要的是人被騙出國，哪邊缺人哪邊花錢買就往哪邊送」、「TMD...誰履歷資料會問有沒有吸毒」、「柬埔寨緬甸那種地方就算了，泰國是東亞最大的旅遊勝地不是嗎？這也太誇張」、「不要打謝霆鋒可能還會有後續」、「他說會請司機帶你辦護照，這個可以請警察幫忙抓了吧」。

其中有網友則擔心，「這麼急著抓交替，是不是因為他也是被騙去的？ 是不是他其實是需要救援，結果大家一直鬧他」，其他人幫QQ回應「幫高調」。

▼有網友認為，對方急著抓交替，可能也希望能逃出當地。（圖／翻攝Dcard）

