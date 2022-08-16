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社會 社會焦點 保障人權

2社區有孩子失聯！屏東瑪家鄉收穫祭...警加強宣導柬埔寨打工詐騙

記者吳奕靖、蔡怡萍／屏東報導

近日台灣人被高薪誘騙至柬埔寨工作，卻淪為詐騙集團，或遭到凌虐、囚禁、成為人球的事件越演越烈，而受害人裡面有許多是原住民身分，警方為加強資訊的宣導，今日（16）也特別到屏東瑪家鄉舉行的收穫祭上宣講，並翻譯為排灣族語、魯凱族語，希望讓原民鄉親不論是青少年、長輩都能多多注意這個議題。

▲▼高雄警方至瑪家鄉、三地門鄉等原民鄉鎮宣導緬甸柬埔寨詐騙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方至瑪家鄉、三地門鄉等原民鄉鎮宣導緬甸柬埔寨打工詐騙。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

今日在屏東瑪家鄉舉行收穫祭，現場氣氛熱絡、大小朋友聚集，警方把握這個機會，到現場宣傳近日高度關注的柬埔寨打工詐騙事件，警方也發現，許多被高薪、邊工作邊度假等話術吸引至柬埔寨等東南亞國家的民眾中，有許多是原住民。

▲▼高雄警方至瑪家鄉、三地門鄉等原民鄉鎮宣導緬甸柬埔寨詐騙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方至瑪家鄉收穫祭上向原民宣導柬埔寨詐騙問題，希望民眾多關心並注意家人外出工作狀況。

直擊收穫祭現場，有許多原民表示最近已有看到相關訊息，有人直接說柬埔寨經濟還不比台灣，看到高薪工作資訊本來就不會相信，不會想去；但也有公所人員指出，原民部落有時候資訊較不流通，最近有許多警務人員到地方教會宣導，已經有比較知道這個訊息了，但也傳出目前有2個社區確實有孩子失去音訊。

另外，還有1個媽媽對外堅稱離家的兒子目前人在台北，打電話給兒子也有接通，但公所人員表示，目前的訊息是孩子的手機定位都消失了，表示人很可能在國外，並指出對方當然可能會接電話以製造假象，後來請這名媽媽用原住民語詢問接電話的人，對方卻不講話了。

▲▼高雄警方至瑪家鄉、三地門鄉等原民鄉鎮宣導緬甸柬埔寨詐騙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄警方至瑪家鄉、三地門鄉等原民鄉鎮宣導緬甸柬埔寨詐騙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方除了在大會操場上以國語宣傳慎防海外詐騙，也翻譯為排灣族語、魯凱族語，讓原民不分老少都能了解訊息；另一方面，警方也到里長辦公室等地方活動中心，使用廣播直接宣導柬埔寨詐騙的手法與注意事項，希望能確實將重要社會議題深入各個鄉鎮部落。

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