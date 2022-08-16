泰國女網友招待機票飯店！彰化男被囚3天　一句話驚逃險淪豬仔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張姓男子(約30歲)，日前在網路與1名泰國女網友譜異國戀，這名女網友還提供張男電子機票及免費住宿約他在泰國見面，未料張男進到飯店整整3天都沒見到女網友，張男驚覺有異，趕緊向台灣家屬求救，最後田中警方及刑大透過外交管道，將張男救出於昨晚平安抵達台灣。

▲彰化刑警大隊長許忠彥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中警分局昨天執行一場即刻救援，該名30歲張姓男子在網路上認識1名自稱是泰國的女子，對方並替他買好機票也訂好旅館住宿，張男於12日下午5時50分從台灣出發飛抵泰國後已經是晚上時間，由一名專屬司機接送到指定住宿飯店，詭異的是都沒有見到女網友，張男這才驚覺到最近不少台灣人被騙到柬埔寨受盡迫害，趕緊向台灣家屬報警求救。

據悉，張男隔天(13)日想既然見不到女網友想返回台灣，原本是要到機場，又是同樣一名司機將他載到泰國市區繞行6個小時後已經天黑，最後把他安置在離機場4公里遠的一間飯店，還要他不要亂跑，彰化警方及外交部人員要他一定得要逃。

張男心想「萬一是被人蛇集團送到柬埔寨」但又人生地不熟的該怎麼逃，這時候接到一通救命電話，張父請在泰國經營旅行社的友人協助，到飯店將他救出，昨天晚上平安返抵國門，事後張男也將臉書資料全刪了，驚呼還好被救出，否則很有可能被騙到柬埔寨，下場不堪設想。

彰化縣警局刑警大隊長許忠彥指出，人蛇集團詐騙台灣年輕人前往東南亞國家打工，不料去了就受盡迫害，最近警方就接獲民眾報案，彰化縣至今天為止共有11人（10男1女）年輕人被騙到泰國、柬埔寨等國家，而且仍有多人失聯中，家屬因與當事人無法取得聯繫趕緊向警方報案，甚至有部分家屬不知道當事人出國打工，而是警方進行清查後才驚覺小孩出國。

許忠彥指出，根據家屬報警資料顯示，這11人年紀全是20多歲的年輕人，警方在掌握相關人員的資料後，都會立即透過外交系統與警政署系統來協助家屬來營救被害人。國內黑道幫派疑似扮演人蛇集團，仲介詐騙國人到海外工作的案件，警方已調閱相關資料偵辦中。有鑑於相關案件日漸嚴重，警方也責成所屬利用與民眾接觸機會，向民眾進行宣導，海外高薪工作應提防有詐，民眾海外打工應三思而後行。