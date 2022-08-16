3原民柬埔寨視訊眼神漂移！疑遭控制凌虐母淚崩　求政府加緊救人

記者陳崑福／屏東報導

立委周春米與伍麗華今(16)日上午在周春米服務處召開記者會，有3位親人在柬埔寨的原住民出席表示，最近有和柬埔寨的家人視訊過，但他們都沒有看著鏡頭，眼神漂移，懷疑是受監控或偷偷打，期盼政府加緊救援腳步，讓親人回家。

▲立委周春米、伍麗華陪同親人在柬埔寨民眾舉行記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

一名出席的婦人表示，孩子剛開始說要外地工作，但沒說去那裡，去追問，才說要去柬埔寨，且是經由女朋友的朋友介紹，孩子後來跟女友一起去，也不知道仲介人身分。另一名女子說，哥哥說要去外地打工，經追問才知去柬埔寨。

由於柬埔寨事件經媒體一再報導，以手機視訊和在柬埔寨的他們取得聯絡，他們3人外表看起來還好，但眼神感覺四處漂移，似乎被監控或查看打電話有沒有被人發現，期盼政府加緊救援腳步，讓親人趕快回來。

近期頻傳國人受海外高薪工作招募誘騙赴柬埔寨從事不法行為，反遭人蛇集團控制受困於柬埔寨，並遭受暴力、轉賣、囚禁、性侵等對待，更有活摘器官、失去生命等情形發生。立法委員周春米和伍麗華則要求行政院應針對目前成立的院級跨部會小組，進一步建立國際救援機制，與友好國家、當地人權組織共同合作，成立跨國、跨域、跨組織的機制，援救受困國人。