15秒內「輕鬆處理蝦腸、胃袋」　釣蝦場老闆親授秘訣！

實習記者楊子嫻／綜合報導

台灣人以愛吃蝦聞名，不少主婦們也喜歡買蝦在家料理。不過，吃蝦容易，處理蝦難，不少人常常為了怎麼處理蝦子犯愁。近期，有位網友在網路上分享了釣蝦場老闆傳授處理蝦子的影片，而老闆只花15秒就輕鬆解決一隻蝦的俐落手法，也讓網友們讚嘆道，眼睛會了頭腦還在Lag。

近期網友Megan就在抖音上分享如何快速處理蝦子的影片。影片中，釣蝦場的老闆先用剪刀將蝦腳與蝦頭前三分之一剪去，接著輕輕一捏，擠出胃袋將其剔除，最後在尾巴與蝦身連接處剪上一小刀，並由下往上扳起，蝦腸就連同尾巴一併拉出。15秒內快速完成3個動作，輕鬆的將蝦子處理乾乾淨淨。

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▲在尾巴與蝦身連接處剪上一小刀，由下往上扳起，輕鬆拉出蝦腸。（圖／即新聞／TikTok@megan418418授權提供）

而面對不同品種的蝦子，也可以使用不同的技巧，海鮮小妹-瑄妹也在抖音分享輕鬆處理大蝦的方法。先用剪刀在蝦頭上方的蝦腔處剪下一個小開口，再用牙籤將三角形的胃袋取出，並找到蝦身第二節和第三節連接處，以牙籤輕輕挑出蝦腸。這樣的方法不僅能保持蝦子本身的完整度，更能將珍貴的蝦膏留下，不用擔心剪掉很可惜。

▲在蝦頭上方以剪刀開個小洞，將胃袋取出，可留下更多蝦膏。（圖／即新聞／TikTok@011xuan授權提供）

蝦子以高蛋白質低熱量聞名，一隻蝦的熱量竟只有12大卡，吃多了也不怕胖。這樣的特性也深受不少人的喜愛，但該如何在料理前去除蝦腸、胃袋，卻是主婦們的一大煩惱。

影片一出，簡單又快速的手法，讓不少網友們在留言處驚呼，「好實用，學起來了」、「太專業了！」、「眼睛是學會了」。不過也有網友們解釋道，只有蝦子夠新鮮才能這樣處理，若是經過冷凍過的，蝦腸就會變得很難拉。