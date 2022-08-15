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TikTok母公司字節跳動　爆300名員工「出身中國官媒」央視也入列

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

▲北京字節跳動公司旗下最大金雞母為抖音（海外版稱TikTok）。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

TikTok（海外版抖音）成為新世代青少年熱愛的短影片網路社群平台，活躍用戶高達10 億人。美國商業雜誌《富比士》一項新調查，發現TikTok母公司北京字節跳動至少有300名員工曾經在央視、新華社等中國大陸官媒任職，其中15人目前仍同時受雇於2家公司。

根據美國「福斯財經網」（Fox Business）報導，北京科技公司「字節跳動」（ByteDance）旗下產品包含抖音和海外版的TikTok，而在美國官員持續警告可能對國家安全構成威脅之下，TikTok受到越來越多審查。美國聯邦通信委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）曾在6月呼籲Google和蘋果公司（Apple Inc.）應該將TikTok從App商店中下架，因為它獲取了「大量敏感資料」。

▲▼位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／視覺中國）

▲字節跳動被爆出多達300名員工出身中國官方媒體。圖為位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／CFP）

《富比士》近期調查了字節跳動數百名員工在LinkedIn上履歷資料，發現至少有300名員工此前曾經在中國官方媒體擔任職務，其中15人目前甚至仍在任職中。調查報告寫道，「有15人資料顯示，字節跳動在職員工同時受雇於中國國有媒體，包含新華社、中國國際廣播電台、中國中央電視台或中國環球電視網。」這些媒體員工被美國國務院視為「外國政府公務員」。

報導稱，字節跳動發言人班克絲（Jennifer Banks，註：LinkedIn資料為TikTok發言人）表示，一切招聘「純粹取決於個人的專業能力」，對於中國市場業務而言，這包含過去在中國政府或國有媒體部門工作過的人，在中國範圍之外，這些員工也能貢獻在數十個不同市場中的政府、公共政策和媒體機構的經驗。

對於15名員工同時受雇於中國官媒一事，班克絲則反駁，字節跳動不允許受雇人員從事第2份全職、兼差工作或任何外部商業活動，因為這將「造成利益衝突」。

報導補充，TikTok最近坦承，美國以外的員工也能訪問用戶資訊，但取得資訊需要先經過美國安全團隊「強大的網路安全協議與授權」。另據美國科技網站「Gizmodo」報導，外流的TikTok內部文件還顯示，他們積極敦促員工針對公司與中國的關聯「要輕描淡寫」，以助於應對外界日益升高的關注和批評。

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