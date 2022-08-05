身攜槍毒現身釣蝦場！警沿街攔截　酒測超標...2男再加1罪

▲警方起獲的改造手槍、子彈及大麻毒品。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方日前接獲報案，指1間釣蝦場內，有2名男子身攜改造手槍，轄區員警獲報趕到現場，2名男子已騎機車離開現場，經透過警網攔截，終在市區截獲盤查，起獲改造手槍、子彈及大麻毒品，並對騎車男子酒測，酒測值達0.39mg/l，2名男子同時觸犯3罪，移送花蓮地檢署偵辦。

8月3日夜間23時許，花蓮分局員警接獲報案，在花蓮市1間釣蝦場內，發現有人持改造手槍，並且已經騎乘機車離開現場。員警接獲報案後，立即依據報案人所述之涉嫌人特徵，通報線上巡邏警網實施攔截圍捕，並在花蓮市國盛三街上，發現符合特徵的機車駕駛鍾男（80年次）及附載乘客温男（85年次），遂立即趨前盤查。

▲2名男子被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送偵辦。

員警於盤查過程中，在鍾嫌隨身包包內查獲改造手槍1把、子彈3發（含改造手槍彈膛內子彈1發）、已擊發子彈彈殼2發、大麻2包。

警方表示，因於盤查時發現機車駕駛鍾嫌渾身散發濃厚酒氣，遂對其實施酒測，酒測值達0.39mg/l，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

有關本案鍾嫌及温嫌改造槍枝、子彈及毒品來源，以及是否販賣營利，花蓮分局將持續追查，擴大偵辦。