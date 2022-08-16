2022高校畢業歌結果出爐！高雄女中《青春實聯制》奪冠



畢業歌活動小組／綜合報導



《ETtoday新聞雲》主辦的「2022高校畢業歌」網路人氣票選結果出爐啦！今年有14所學校、共17首畢業歌作品參賽，最終由第一名由霸榜數周的高雄女中《青春實聯制》奪冠，高雄新莊高中《羽化．逆光》位居第二，高雄道明中學《青春．續章》則名列第三，恭喜今年得獎者。

▲「2022高校畢業歌」參賽各校排名與得票數。（圖／畢業歌活動小組）

「2022高校畢業歌」網路人氣票選活動自7月11日起至8月15日止，吸引廣大網友投票支持，從這17首畢業歌中選出前3名獲得由ETtoday提供的獎金。

本屆畢業歌從票選開始便呈現激烈戰況，除了第一名自第二週起就由高雄女中《青春實聯制》穩坐外，第二、三名票數則呈現拉鋸戰，高雄道明中學、南大附中、高雄新莊高中三所學校輪番登榜，活動進入倒數三天時，位居第三的南大附中與第四名的高雄新莊高中，票數更曾僅差距不到20票！

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競爭激烈，最終高雄新莊高中《羽化．逆光》翻轉超車，勇得第二名，高雄道明中學《青春．續章》則名列第三，名次大逆轉的過程著實緊張刺激！聆聽本屆高校畢業歌，重溫校園生活回憶>>>

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獲得「2022高校畢業歌」第一名的高雄女中《青春實聯制》，唱出學子們與疫情共存的青春時光，就算要保持社交距離，但青春就如同實聯制一般，永遠紀錄在學生們的心中，雖然受到疫情影響，導致今年各校籌組畢業歌團隊遇到重重關卡，但學生們仍堅持著夢想，努力完成了屬於他們的畢業歌，此外獲得網路人氣票選前三名的學校還可獲得由ETtoday提供的獎金，為今年夏天留下深刻的畢業禮物！

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