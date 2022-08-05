高校畢業歌／雄女連霸兩週坐穩第一　Top10全員破萬票

APP活動小組 / 綜合報導
「2022高校畢業歌」網路人氣票選活動將於8/15(一)截止，即將進入倒數一週！高雄女中《青春實聯制》MV在Youtube上觀看次數持續攀高，票數也已突破2萬票，連續兩週穩坐第一寶座；而目前位列第二、三名的南大附中《被拾起的餘光》以及高雄新莊高中《羽化．逆光》，近日票數持續拉鋸，兩校差距不到200票。在8/15投票截止前，作為台南領頭羊的南大附中能否持續坐穩亞軍呢？
▲台南高商《時憶光年》票數快速竄升，成為台南市參賽校的「新榜眼」。
6~10名則進入台南各校的版圖，雖然距離前五名尚有一小段票數差距，但全部都已突破萬票關，且名次頻頻大地震。台南高商、家齊高中快速竄起，暫時擠下原本的台南榜眼大灣高中《再一次，蛻變》，台南各校之間的競爭仍相當劇烈。而緊追在後的高雄中學《歡愉與傾訴》、鳳新高中《新之所向》，兩首目前也悄悄逼近萬票關，隨時都將擠進萬票俱樂部之列。你的一票，決定2022人氣畢業歌！選出2022南區畢業歌，馬上行動投票去>>
2022南區高校畢業歌參賽學校與歌曲：
▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）
即日起至8月15日，只要下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的高校畢業歌，還能參加抽獎，有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods，以及全家中杯美式咖啡等好禮，登入投票越多抽獎機會越多！
▲你的一票決定，2022人氣畢業歌！（圖／畢業歌活動小組）
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▲「2022高校畢業歌」新會員app下載、登錄，及票選活動位置流程。（圖／畢業歌活動小組）
【ETtoday 2022高校畢業歌】馬上行動聽歌投票
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【ETtoday 2022南區高校畢業歌】活動資訊
● 活動時間：2022/7/11(一) 11:00 ~ 2022/8/15(一) 12:00止。
● 活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間「活動」選項，即可進入活動頁面。
3. 聽取2022高校畢業歌，投票支持您喜愛的參賽歌曲，完成後即可獲得抽獎資格。（每人每日上限10票，每人每天最多投同一首2票）。ps.還可以以東森幣換票加票喔 (以東森幣兌換之投票券則不在每人每日可投之票數之內。)
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