高校畢業歌／雄女連霸兩週坐穩第一　Top10全員破萬票

APP活動小組 / 綜合報導

「2022高校畢業歌」網路人氣票選活動將於8/15(一)截止，即將進入倒數一週！高雄女中《青春實聯制》MV在Youtube上觀看次數持續攀高，票數也已突破2萬票，連續兩週穩坐第一寶座；而目前位列第二、三名的南大附中《被拾起的餘光》以及高雄新莊高中《羽化．逆光》，近日票數持續拉鋸，兩校差距不到200票。在8/15投票截止前，作為台南領頭羊的南大附中能否持續坐穩亞軍呢？

▲台南高商《時憶光年》票數快速竄升，成為台南市參賽校的「新榜眼」。



6~10名則進入台南各校的版圖，雖然距離前五名尚有一小段票數差距，但全部都已突破萬票關，且名次頻頻大地震。台南高商、家齊高中快速竄起，暫時擠下原本的台南榜眼大灣高中《再一次，蛻變》，台南各校之間的競爭仍相當劇烈。而緊追在後的高雄中學《歡愉與傾訴》、鳳新高中《新之所向》，兩首目前也悄悄逼近萬票關，隨時都將擠進萬票俱樂部之列。你的一票，決定2022人氣畢業歌！選出2022南區畢業歌，馬上行動投票去>>

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2022南區高校畢業歌參賽學校與歌曲：

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）



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▲你的一票決定，2022人氣畢業歌！（圖／畢業歌活動小組）