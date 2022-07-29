高校畢業歌／台南9校MV「超抓眼球」　強勢傳統續新章

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「2022高校畢業歌人氣票選」8月開始邁入第四個禮拜，本次參賽歌曲競爭激烈，除了高雄各校票數暫居領先以外，參賽校數最多、MV製作也最有看點的台南市，目前戰況正開始白熱化，今天就來看一下台南各校的表現吧！

南大附中《被拾起的餘光》本屆排名始終維持在前二，在Youtube釋出的MV依然維持著歷年高品質的傳統，已超過２萬次觀看。目前排名暫時退居第二，近期看點將是在8/15投票截止前，能否重返第一名的寶座？

聚焦台南當前戰況，今年一級戰區落在永康。與南大附中同在永康區的大灣高中，一度以《再一次 ‧ 蛻變》暫居台南第二。兩校多年維持著高品質MV的良性競爭，今年大灣製作的MV還加碼推出正式版與熱音版兩版本，兩者在Youtube上累計的觀看次數已破萬。

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而今年擔任發起總召的家齊高中，去年的MV令人驚豔突破3萬次觀看，今年也以出色的作品《憶起》參賽。過往台南各校在畢業歌MV上每年都有亮眼表現，比如曾製作過觀看次數破萬次MV的興國高中、台南女中、黎明中學以及港明高中，這次也分別以作品《盜歲》、《負負得正是我們會變得更好 對吧》、《走過》及《駐夏》來參賽。其中台南高商、台南女中本周票數飆升，後續排名仍不容小覷。





高校畢業歌戰況截至7/29(五)為止，第一名為高雄女中《青春實聯制》，緊接在後的是南大附中《被拾起的餘光》，高雄新莊高中《羽化 ‧ 逆光》位居第三，與第二名差不到500票，高雄道明中學《青春 ‧ 續章》排名第四，而第五名由高雄中學的《回眸曙光》入列。你的一票，決定2022人氣畢業歌！選出2022南區畢業歌，馬上行動投票去>>

2022南區高校畢業歌參賽學校與歌曲：

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）



即日起至8月15日，只要下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的高校畢業歌，還能參加抽獎，有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods，以及全家中杯美式咖啡等好禮，登入投票越多抽獎機會越多！

▲你的一票決定，2022人氣畢業歌！（圖／畢業歌活動小組）

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▲「2022高校畢業歌」新會員app下載、登錄，及票選活動位置流程。（圖／畢業歌活動小組）



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【ETtoday 2022南區高校畢業歌】活動資訊

● 活動時間：2022/7/11(一) 11:00 ~ 2022/8/15(一) 12:00止。

● 活動方式：

1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）

2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間「活動」選項，即可進入活動頁面。

3. 聽取2022高校畢業歌，投票支持您喜愛的參賽歌曲，完成後即可獲得抽獎資格。（每人每日上限10票，每人每天最多投同一首2票）。ps.還可以以東森幣換票加票喔 (以東森幣兌換之投票券則不在每人每日可投之票數之內。)

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