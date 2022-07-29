　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高校畢業歌／台南9校MV「超抓眼球」　強勢傳統續新章

 APP活動小組 / 綜合報導

「2022高校畢業歌人氣票選」8月開始邁入第四個禮拜，本次參賽歌曲競爭激烈，除了高雄各校票數暫居領先以外，參賽校數最多、MV製作也最有看點的台南市，目前戰況正開始白熱化，今天就來看一下台南各校的表現吧！

南大附中《被拾起的餘光》本屆排名始終維持在前二，在Youtube釋出的MV依然維持著歷年高品質的傳統，已超過２萬次觀看。目前排名暫時退居第二，近期看點將是在8/15投票截止前，能否重返第一名的寶座？

聚焦台南當前戰況，今年一級戰區落在永康。與南大附中同在永康區的大灣高中，一度以《再一次 ‧ 蛻變》暫居台南第二。兩校多年維持著高品質MV的良性競爭，今年大灣製作的MV還加碼推出正式版熱音版兩版本，兩者在Youtube上累計的觀看次數已破萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今年擔任發起總召的家齊高中，去年的MV令人驚豔突破3萬次觀看，今年也以出色的作品《憶起》參賽。過往台南各校在畢業歌MV上每年都有亮眼表現，比如曾製作過觀看次數破萬次MV的興國高中、台南女中、黎明中學以及港明高中，這次也分別以作品《盜歲》《負負得正是我們會變得更好 對吧》《走過》《駐夏》來參賽。其中台南高商、台南女中本周票數飆升，後續排名仍不容小覷。

 
 

高校畢業歌戰況截至7/29(五)為止，第一名為高雄女中《青春實聯制》，緊接在後的是南大附中《被拾起的餘光》，高雄新莊高中《羽化 ‧ 逆光》位居第三，與第二名差不到500票，高雄道明中學《青春 ‧ 續章》排名第四，而第五名由高雄中學的《回眸曙光》入列。你的一票，決定2022人氣畢業歌！選出2022南區畢業歌，馬上行動投票去>>

2022南區高校畢業歌參賽學校與歌曲：

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）

即日起至8月15日，只要下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的高校畢業歌，還能參加抽獎，有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods，以及全家中杯美式咖啡等好禮，登入投票越多抽獎機會越多！

▲你的一票決定，2022人氣畢業歌！（圖／畢業歌活動小組）

▲你的一票決定，2022人氣畢業歌！（圖／畢業歌活動小組）

參加投票，記得要先下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，簡單步驟，即可完成註冊並參加投票活動！

高校畢業歌APP活動流程圖

高校畢業歌APP活動流程圖
▲「2022高校畢業歌」新會員app下載、登錄，及票選活動位置流程。（圖／畢業歌活動小組）


【ETtoday 2022高校畢業歌】馬上行動聽歌投票
  ● 2022高校畢業歌 網路人氣票選活動，馬上參加>>
  ● 2022高校畢業歌 我要聽更多>>


【ETtoday 2022南區高校畢業歌】活動資訊
  ● 活動時間：2022/7/11(一) 11:00 ~ 2022/8/15(一) 12:00止。
  ● 活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間「活動」選項，即可進入活動頁面。
3. 聽取2022高校畢業歌，投票支持您喜愛的參賽歌曲，完成後即可獲得抽獎資格。（每人每日上限10票，每人每天最多投同一首2票）。ps.還可以以東森幣換票加票喔 (以東森幣兌換之投票券則不在每人每日可投之票數之內。)

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎資格喔！

ET快訊
納豆出外景都沒接電話！風田急奔他房間…開門「目睹驚人一幕」
林智堅拒到台大說明卻急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆
十分瀑布水量剩一成！磅礡氣勢變「尿尿小童」　在地人搖頭
MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」！腦出血、頸椎爆裂骨折　
LIVE／林哲瑄動刀發聲：一切化烏有　林智堅傳退學位？專家打
民進黨內再開槍！　王世堅喊話林智堅：別挑戰社會的智慧
高雄鼠窩「寵物貓」樣貌曝！　動保處安置：平常跟老鼠住還不適應
名模婚變！　不孕被老公嗆「去給別人射」怒離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

14天195萬觀看！林襄OL裝「應援8分片」太晃　各國網友暈了

朋友墜樓過世！婆婆竟怪「少做1事」害的　網嘆：七龍珠看太多

2022新北市兒童藝術節7／29開幕　宇宙6大星球、交通資訊全攻略

十分寮大瀑布水量剩一成！磅礡氣勢變「尿尿小童」　在地人搖頭

包皮發炎腫成「火山口」 男子雞頭狂流膿　醫生一看猛搖頭

公公問孫女「生個姑姑陪你玩？」　1年後婆婆真的生了！媳當場嚇傻

台南長榮中學國際部　全台唯一三項國際教育認證學校

2部長組「交通安全英雄聯盟」宣示大執法　路權團體踢館批作秀　

好市多神物「一口氣退貨12瓶」　店員無奈曝2字！網轟：我都買不到

高校畢業歌／台南9校MV「超抓眼球」　強勢傳統續新章

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

14天195萬觀看！林襄OL裝「應援8分片」太晃　各國網友暈了

朋友墜樓過世！婆婆竟怪「少做1事」害的　網嘆：七龍珠看太多

2022新北市兒童藝術節7／29開幕　宇宙6大星球、交通資訊全攻略

十分寮大瀑布水量剩一成！磅礡氣勢變「尿尿小童」　在地人搖頭

包皮發炎腫成「火山口」 男子雞頭狂流膿　醫生一看猛搖頭

公公問孫女「生個姑姑陪你玩？」　1年後婆婆真的生了！媳當場嚇傻

台南長榮中學國際部　全台唯一三項國際教育認證學校

2部長組「交通安全英雄聯盟」宣示大執法　路權團體踢館批作秀　

好市多神物「一口氣退貨12瓶」　店員無奈曝2字！網轟：我都買不到

高校畢業歌／台南9校MV「超抓眼球」　強勢傳統續新章

14天195萬觀看！林襄OL裝「應援8分片」太晃　各國網友暈了

糗！飛球變全壘打　光芒外野手被球「打臉」：太尷尬了

連被3支豪門拒絕！C羅再探新東家可能是二線球隊　還要降薪7成

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台　黃偉哲：扶助弱勢惜食享愛

如興警報解除？重訊指「銀行釋善意」　爆近5萬張大量敲開跌停

美國猛升息抗通膨！　央行與其升息半碼不如提升工資

爭午休地盤！台電大潭電廠工班大亂鬥　2人受傷...1人遭榔頭轟腦

回騎士確實是詹皇的選項　美名記：沒感受到他想離開洛杉磯

朋友墜樓過世！婆婆竟怪「少做1事」害的　網嘆：七龍珠看太多

生活熱門新聞

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

「桑達」順季風環流北轉　今起全台降溫大雷雨

摩鐵還原謎片場景　「捷運車廂」供情侶大戰

曹格老婆批澎湖公廁「髒又亂」　縣長回應了

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

救內湖交通！他提「1妙招」　鄉民狂讚

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

小孩「罰站4分鐘」家長怒控體罰　全場傻了

千元訂製「零食花束」送女兒　成品讓眾人傻眼

更多熱門

相關新聞

即／成大男學生墜樓亡！昨燒炭被救回

即／成大男學生墜樓亡！昨燒炭被救回

台南市成功大學28日下午驚傳學生墜樓意外，一名男大生被發現摔落到3樓，消防與救護車趕抵後已無呼吸心跳，家屬接獲通知也趕到現場指認，而據悉昨天男大生才在宿舍內燒炭，被救回後由家人帶回，沒想到今天又跑回宿舍，獨自上12樓而發生憾事。

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

小戴寵粉抽球拍　臉書公布抽獎資訊

小戴寵粉抽球拍　臉書公布抽獎資訊

打328通電話騙嘸錢　最慘詐團5人判刑定讞

打328通電話騙嘸錢　最慘詐團5人判刑定讞

夜間抓螃蟹被攔查　她手掌緊握這一包慘了

夜間抓螃蟹被攔查　她手掌緊握這一包慘了

關鍵字：

2022畢業歌高校畢業歌2022南區高校畢業歌畢業歌人氣票選抽獎Beats耳機抽獎好康投票AirPods全家咖啡獎金App活動台南

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

MIRROR紅館重大意外！主辦方道歉

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面