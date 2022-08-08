【廣編】高手在民間！超商店員「創意擺設」炫技無上限

▲超商店員用麥香擺出中元應景陳列。圖右為新豪美門市、左上為埔安門市、左下為東江門市。

圖、文／純一麥香提供

中元節慶，家家準備拜拜採買普渡商品，通路賣場陳列花招百出，就連臨近的超商也加入節慶陳列創意戰區，吸引消費者目光。最近，在社群平台上可以看到許多7-ELEVEN門市，運用麥香商品排列堆疊而成的各式奇觀，以品牌紅綠黃三色創造各式各樣的造型及角色，這些陳列擺設，都是超商店員的創意及巧思，期望帶給周邊鄰居滿滿的節慶味與熟悉感。

此次7-ELEVEN與麥香攜手合作舉辦創意陳列競賽，不僅有節慶味濃厚的應景陳列，還有造型排字、卡通肖像、地方特色的陳列布置等，大家最近經過7-ELEVEN門市時，不彷停留片刻繞進去看看，還有機會發現更多驚喜的造型陳列。而且即日起至8月23日止，只要前往活動網站上票選出最狂、最有梗的創意陳列，投票就有機會抽到萬元7-ELEVEN禮券及遊樂園票券，活動期間門市還祭出限時加碼優惠。購買麥香15元系列還可享第二件六折、整箱購買現省91元的獨家優惠，民眾可把握時間前往門市購買及投票抽萬元禮券。

活動網站：https://www.mineshine-myfriend.com.tw/