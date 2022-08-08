　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】高手在民間！超商店員「創意擺設」炫技無上限

▲▼麥香,中元節,普渡,7-ELEVEN,投票,抽獎。（圖／麥香提供，記者後製）

▲超商店員用麥香擺出中元應景陳列。圖右為新豪美門市、左上為埔安門市、左下為東江門市。

圖、文／純一麥香提供

中元節慶，家家準備拜拜採買普渡商品，通路賣場陳列花招百出，就連臨近的超商也加入節慶陳列創意戰區，吸引消費者目光。最近，在社群平台上可以看到許多7-ELEVEN門市，運用麥香商品排列堆疊而成的各式奇觀，以品牌紅綠黃三色創造各式各樣的造型及角色，這些陳列擺設，都是超商店員的創意及巧思，期望帶給周邊鄰居滿滿的節慶味與熟悉感。

此次7-ELEVEN與麥香攜手合作舉辦創意陳列競賽，不僅有節慶味濃厚的應景陳列，還有造型排字、卡通肖像、地方特色的陳列布置等，大家最近經過7-ELEVEN門市時，不彷停留片刻繞進去看看，還有機會發現更多驚喜的造型陳列。而且即日起至8月23日止，只要前往活動網站上票選出最狂、最有梗的創意陳列，投票就有機會抽到萬元7-ELEVEN禮券及遊樂園票券，活動期間門市還祭出限時加碼優惠。購買麥香15元系列還可享第二件六折、整箱購買現省91元的獨家優惠，民眾可把握時間前往門市購買及投票抽萬元禮券。

活動網站：https://www.mineshine-myfriend.com.tw/

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
快訊／游否希結婚了！曬配偶欄　超正老婆真實身分曝光
飛彈爆炸？台東天空出現「蕈狀雲」　氣象專家曝3原因
1~2週後「BA.5會有一波疫情」　王必勝：沒打疫苗避免餐廳
向佐出軌沒事了？向太一開腔　陸網狂讚：霸氣
快訊／本土BA.5「暴增9例」！　分布3縣市
快訊／今本土+15206！　各縣市分佈曝
快訊／死亡+26！　今增1萬5206例「創百日新低」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「國民10元飲料漲價了」他崩潰：剩麥香還沒背叛！網戰翻

【廣編】高手在民間！超商店員「創意擺設」炫技無上限

今天吃爆！麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　速食店88節優惠一次看

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了　300門市限定賣

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

料理之王3選手秀創意！光泉調味乳飲變出鹹甜雙重美味

超商「父親節咖啡優惠」懶人包！　爽喝拿鐵買2送2、私品茶買2送1

肯德基快閃54折倒數！爽吃咔啦脆雞+蛋撻　父親節速食優惠看這裡

旅遊會這招超方便　「超商送洗」直送你家超商

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

【廣編】高手在民間！超商店員「創意擺設」炫技無上限

今天吃爆！麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　速食店88節優惠一次看

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了　300門市限定賣

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

料理之王3選手秀創意！光泉調味乳飲變出鹹甜雙重美味

超商「父親節咖啡優惠」懶人包！　爽喝拿鐵買2送2、私品茶買2送1

肯德基快閃54折倒數！爽吃咔啦脆雞+蛋撻　父親節速食優惠看這裡

旅遊會這招超方便　「超商送洗」直送你家超商

快買給爸爸！4大超商「父親節咖啡優惠」快看　大杯美式只要23元

張泰山超長快問快答一次看！選手後期受傷還被冰？他爆笑回應

俄媒驚曝：北韓派10萬「志願者」大軍！　助俄攻擊烏克蘭

快訊／北市工地意外！60歲工人墜地下一樓　無生命跡象送醫搶救

醫曝「對抗BA.5藥量要加倍」！羅一鈞籲小心解讀：民眾勿自行調藥

美國女兵超大膽！偷開軍庫盜6300萬軍備　上架eBay拍賣賺翻

嘉義女警買便當「涉偷醬」！店家規定曝光　網友看法兩極

快訊／高雄大樓火煙狂竄！16車33人灌救　1男無呼吸心跳搶救中

大陸頻制裁...美國能救台灣經濟？專家曝殘忍真相：沒那麼簡單

理財周刊／中國中古屋業主所面臨的尷尬期

BA.5暴增9例！5人住北市「接觸者匡9人」　包含一起家庭群聚

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

消費熱門新聞

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

超商「父親節咖啡優惠」懶人包！

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

2大超商「3C回收價」比一比！

4大超商「父親節咖啡優惠」快看

超商限時「咖啡買2送2」明天開搶　

肯德基父親節快閃54折　爽吃炸雞蛋撻

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

超商限時3天吃「霜淇淋買1送1」

「基隆漢堡王」8／10強勢回歸！

超商吃得到「蒸玉米」了！

超商「美式、拿鐵買6送6」今天開搶

肯德基快閃54折！一次爽吃炸雞蛋撻

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

更多熱門

相關新聞

普渡法會強風吹倒棚架　屏東里港9人送醫

普渡法會強風吹倒棚架　屏東里港9人送醫

屏東縣里港鄉公所7日在第一公墓舉辦中元普渡法會，不料下午2點30分突然一陣強風吹來，導致現場棚架倒塌，連掛了水桶的棚架也被吹走，造成約20人受傷，其中9人送醫救治。

和欣客運加碼「鐵粉免費遊台南」

和欣客運加碼「鐵粉免費遊台南」

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

高校畢業歌倒數！Top10全員破萬

高校畢業歌倒數！Top10全員破萬

中元節祭祀需求增　農委會：果菜+毛豬增供1成

中元節祭祀需求增　農委會：果菜+毛豬增供1成

關鍵字：

麥香中元節普渡7-ELEVEN投票抽獎

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

買這6種商品滿600元抽農遊券！

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面