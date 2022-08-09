自小貨故障沿路漏油　枋寮警急協助3方法協助排除

▲枋寮警分局楓港派出所副所長林忠厚、警員簡銘嘉及陳柏弦協助排除故障自小貨車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕駛自小貨車行經台1線發生故障，停車才發現沿路漏油，急打110求助，枋寮警方獲報趕往協助，先派員警戒提醒後方人車注意，再就地取材利用路旁砂石枯木先行初步清理地面積油，趕急聯絡拖吊業者前來拖吊，通知公路總局人員趕來幫忙協助，迅速恢復交通，讓用路人稱讚。

枋寮警分局楓港派出所副所長林忠厚、警員簡銘嘉及陳柏弦日前執勤時，接獲110報案，台1線457公里南下車道有一輛自小貨車故障無法行駛。經警方到場了解後，發現該故障車輛沿路漏油嚴重，致該路段出現大量的油漬，行經車輛易打滑發生交通事故，警方立即聯絡鄰近拖吊業者協助拖吊，並緊急連繫楓港工務段到場清除現場路面油漬。

在工務段人員到場前，員警於現場警戒、指揮路過車輛行駛內側車道，副所長就地取材，利用路旁砂石枯木先行初步清理地面積油，報案人陳先生見現場警察處置迅速確實，原本不知所措的心情頓時感到相當安心，對枋寮分局員警熱心提供協助給予十分感謝。

枋寮分局長黃政龍肯定員警主動熱心為民服務之精神，值得同仁學習；也提醒駕駛朋友，行經台1線道路時請隨時注意前方路況，並做好行前車輛檢查及保養，確保交通安全。