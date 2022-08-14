約高一男生旅館激戰！噁男拍性愛片賺錢　還放Twitter連載試看

▲台中一李姓男子和高一男學生拍攝性愛片，還上傳到網路上供人付費觀賞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中一李姓男子和高一男學生拍攝性愛片後，把影片上傳到Onlyfans網路平台供網友付費收看，李男還擷取片段，放在個人推特(Twitter)上連載打廣告，被警方查獲起訴，一審依兒少性剝削防制條例判他1年3月徒刑，李男上訴求減刑，二審法官卻發現他過去也曾犯下3件同類犯行，駁回李男上訴，維持原判，全案還可上訴。

判決書指出，李男用交友軟體認識當時才15歲的高一男學生，並於2019年7月23日約他到高雄旅館，經少年同意後，用手機拍攝2人性愛過程。

隔年李男把性愛影片傳到Onlyfans網路平台，讓網友付費觀看完整影片。並於同年7月23日在個人推特上打廣告，同月27日李男再以「第12回」為標題發文，2則留言內均張貼性愛影片的片段供網友試看，並放上完整付費的影片連結。

此案經台中地檢署偵查起訴，一審依兒少性剝削防制條例處1年3月徒刑，李男上訴，稱自己是家中經濟支柱，還要扶養母親，且在偵查中已取得被害人和家屬的原諒，並停用推特帳戶，請求法官能給予減刑。

不過法官發現，李男在2019年4月即有3件和未成年少年拍性愛影片的同類犯行，2020年1月被法院判處緩刑，結果李男在前案審理期間，竟又犯本次犯行，二審駁回李男上訴，維持原判。